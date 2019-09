Medicii legisti au confirmat ca Mario Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, era sub influenta substantelor halucinogene in momentul accidentului in care un tanar in varsta de 24 de ani a murit.



Potrivit medicilor legisti, Mario Iorgulescu consumase alcool si cocaina atunci cand s-a urcat la volan, scrie Digi24. Acestea sunt informatii preliminare, raportul legistilor nefiind inca finalizat. Fiul sefului Ligii Profesioniste de Fotbal a provocat un accident extrem de grav duminica, in urma caruia un tanar a murit. Mario se afla la volanul unui autoturism marca Aston Martin cand a pierdut controlul asupra volanului pe Soseaua Chitilei dinspre Centura Capitalei catre Pod Constanta, a intrat pe contrasens si s-a izbit de un alt autovehicul condus de un barbat tot in varsta de 24 ani, care a murit pe loc. Vitezometrul s-a oprit la 240 km/h, spun surse din politie. Nu este sigur insa ca masina lui Iorgulescu avea aceasta viteza.

