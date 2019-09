Cristi Borcea ar putea di eliberat din inchisoare, in urma unei decizii a Judecatoriei Sectorului 4.



"In temeiul art. 587 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 59-60 C. pen.1969 si cu aplicarea art. 5 C. pen., admite cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat Borcea Cristian. Dispune liberarea conditionata a petentului condamnat de sub puterea MEPI nr. 132/2019 emis de Curtea de Apel Bucuresti Sectia I Penal, in baza sentintei penale nr. 48/2019.

Pune in vedere petentului dispozitiile art. 61 din Codul penal din 1969 privind revocarea liberarii conditionate. In baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Masura dispusa se comunica administratiei locului de detinere. Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica astazi, 11.09.2019", se arata in minuta instantei, conform ziare.com.

