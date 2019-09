Let's Do It, Romania! revine cu o noua zi de curatenie nationala pe 21 septembrie si va avea loc in 26 de judete din Romania.



Pe 21 septembrie sunt asteptati voluntari din Ilfov, Bihor, Botosani, Valcea, Mehedinti, Constanta, Timis, Satu Mare, Hunedoara, Ialomita, Tulcea, Mures, Prahova, Olt, Arges, Neamt, Dolj, Vrancea, Suceava, Brasov, Cluj, Giurgiu, Maramures, Harghita, Bacau, iar la Sibiu, actiunea va avea loc pe 28 septembrie.

Pentru echipele judetene, lista de contacte este disponibila pe site-ul https://letsdoitromania.ro/contacte.

"Ne-am propus ca si anul acesta sa ne alaturam miscarii globale Let's Do It, World! si sa facem din nou curatenie in Romania alaturi de voluntarii nostri. Anul acesta, implinim 9 ani de la prima actiune si ne bucuram sa sarbatorim impreuna, pentru o Romanie mai curata", a declarat Stefan Buciuc, presedintele Asociatiei Let's Do It, Romania!

Deseuri semnalizate prin aplicatia TrashOut

Voluntarii mobilizati pe 21 septembrie vor curata deseuri a caror cartare sau identificare a mormanelor de deseuri se realizeaza cu aplicatia de mobil TrashOut. Aplicatia poate fi descarcata gratuit din AppStore sau GooglePlay si cuprinde informatii despre loc, tipuri, originea deseurilor pentru analiza si pentru a arata progresul realizat.

Anul trecut, 158 de tari din intreaga lume au participat la Ziua de Curatenie Mondiala, adica 11 milioane de voluntari care au strans 88.500 tone de deseuri.

Miscarea Let`s Do It, World!, organizatorul evenimentului World Cleanup Day, a luat nastere in 2008, atunci cand Estonia a organizat prima Zi de Curatenie Nationala si a reusit sa mobilizeze 50 000 de voluntari intr-o singura zi. Romania este parte din reteaua internationala Let`s Do It World! inca de la inceput, fiind a patra tara care a organizat o actiune nationala de curatenie. Comunitatea s-a dezvoltat in ultimii 10 ani si numara astazi 150 de tari cu experienta sau care vor organiza pentru prima oara o Zi de Curatenie Nationala in 2018.

Cifre relevante despre situatia deseurilor in Romania si in lume



Cel putin jumatate din cantitatea de plastic care exista astazi a fost produsa in ultimii 15 ani (National Geographic, iunie 2018)

Deseurile din plastic tind sa se acumuleze in mijlocul oceanelor. "Insula" din Oceanul Pacific este estimata ca ar fi de aproximativ 3 ori dimensiunea Frantei (intre 700,000 si 1,6 million km2)

In fiecare an, 4,8-12,7 milioane de tone de plastic ajung in oceane din rauri si zone de coasta. Asta inseamna 15 saci de plastic pentru fiecare metru de coasta din lume. Daca tot acest plastic ar fi pus in camioane, linia formata din acestea ar inconjura planeta de 24 de ori (Jemma Jambeck, Universitatea Georgia, 2015)

Din tot plasticul produs vreodata, doar 9% a fost reciclat (Jemma Jambeck, National Geographic, 2018)

Mai mult de 3,5 miliarde de oameni nu au acces la cel mai elementar sistem de gestiune a deseurilor (ISWA, Globalization and Waste Management, 2012)

Un roman produce anual 254 kg de deseuri menajere pe an si mai putin de 10% sunt reciclate, in vreme ce media UE este de 28%, potrivit celor mai recente date ale organismului Uniunii Europene pentru statistica, Eurostat

Romania intarzie sa adopte instrumente relevante privind gestionarea deseurilor, iar din 2020, daca nu va putea atinge o rata a reciclarii de 50%, tara va fi pasibila de sanctiuni de pana la 200.000 de euro pe zi si chiar taierea fondurilor UE pentru protectia mediului.

"Let`s Do It, Romania!" este cel mai mare proiect de implicare sociala organizat in Romania. Din 2010 si pana in prezent, "Let`s Do It, Romania!" a implicat peste 1.800.000 de voluntari in actiuni de curatenie nationala si peste 50 000 de elevi si parinti in proiecte de educatie ecologica.