Consilierii locali din Arad au adoptat, miercuri, proiectul de hotarare propus de Primarie prin care sunt crescute amenzile pentru cersetorie, iar veniturile obtinute prin apelarea la mila publica sunt confiscate de catre politistii locali.



Proiectul a intrunit unanimitate de voturi in sedinta Consiliului Local Arad, masurile avand drept scop reducerea fenomenului cersetoriei in oras.

Hotararea adoptata de consilieri prevede sanctiuni mai aspre pentru persoanele care apeleaza la mila publicului, respectiv triplarea cuantumului amenzilor si confiscarea sumelor rezultate din cersetorie, bani care vor fi transformati in venit la bugetul local.

"Hotararea adoptata prevede nu doar o majorare semnificativa a amenzilor pentru cei care sunt prinsi cersind, dar, mai mult decat atat, va da posibilitatea politistilor locali, imputerniciti in acest scop, sa confiste banii obtinuti de catre cersetori din aceasta activitate. Este una din masurile prin care incercam sa oprim acest fenomen si cred ca va da rezultate, asa cum a dat si in Cluj-Napoca, unde se aplica o astfel de masura de cativa ani. Este modelul pe care l-am folosit si noi in elaborarea proiectului aprobat cu unanimitate de voturi", a declarat, in urma sedintei, primarul interimar al municipiului, Calin Bibart, potrivit Agerpres.

Edilul a spus ca, in paralel, se vor aplica mai multe masuri menite sa opreasca "acest val de oameni ai strazii care produc un disconfort aradenilor, dar si o imagine negativa orasului".

Intre masurile adoptate recent, se numara obligarea cersetorilor care au acumulat mai multe amenzi neplatite sa presteze munca in folosul comunitatii. Totodata, Primaria Arad, Politia Locala, Directia de Asistenta Sociala si Episcopia Ortodoxa vor colabora in cadrul unui proiect ce se va desfasura in premiera in municipiu, prin care se va incerca reintegrarea sociala a cersetorilor si oamenilor strazii sau trimiterea lor in judetele din care au venit in Arad, unde vor fi contactate autoritatile locale pentru reintegrare in familii sau in comunitati.

Pentru ca toate masurile sa aiba efect, autoritatile fac un apel la populatie "sa renunte la obiceiul de a oferi cersetorilor sume de bani si sa anunte prezenta lor pe strazile din municipiu".

Primaria estimeaza ca in jur de o suta de cersetori sunt prezenti in fiecare zi pe strazile din Arad, numar care nu a mai fost intalnit niciodata dupa 1990.