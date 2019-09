Copiii care folosesc mai mult telefonul si nu hartia pentru a scrie si a comunica se indreapta spre analfabetism, considera filosoful si eseistul Mihai Sora.



"Spre analfabetism se indreapta. Da. O comunicare strict orala este o comunicare primara. Si ce fac cand sunt la distanta si n-am telefon? Exista insa serviciu postal, care mi-ar permite sa imi transmit gandul scriindu-l pe hartie. Lasa ca e un fel de disciplina care ma obliga pe mine sa gandesc cu amanunte corecte, nu asa global si aproximativ sa dau drumul cuvintelor. Cand trebuie sa stau sa astern pe hartie trebuie sa ma gandesc putin la ceea ce scriu", a declarat filosoful la finalul evenimentului "Ora de Caligrafie", desfasurat la Muzeul National Cotroceni.

El a deplans absenta caligrafiei din curricula scolara romaneasca.

"Eu as introduce-o in programa. Macar o ora pe saptamana sa o consacram acestui instrument de comunicare care este scrisul. In fond, noi incorporam in scrisul acela gandirea noastra. Si ea trebuie sa fie nu doar clara in capul nostru, ci sa fie limpede formulata pe hartie", a sustinut Sora, care pe 7 noiembrie va implini 103 ani.

Sora a declarat, pentru Agerpres, ca "e important sa iti disciplinezi scrisul", care in momentul de fata a devenit "impersonal".

"Faptul de a scrie citet e o dovada ca respecti pe cel care urmeaza sa citeasca ceea ce ai scris. Daca scrii neglijent, inseamna ca nu-ti pasa de cel care vine acolo sa vada ce ai scris tu. Faptul de a scrie cu penita pe hartie, nu mai vorbesc de faza primara in care scriai nu cu un stilou cu bila, adica o linie egala si in sus si in jos, ci scriai cu o penita, nu-i asa, in care aveai scrisul in sus cu subtire si in jos cu gros. Deci era o anumita modulare care era imprimata literei tale si care o facea sa vibreze. In momentul de fata scrisul e mai impersonal. Se face foarte rapid. Caligrafia insemna disciplina in scris, adica in primul rand respect pentru cel care urmeaza sa te citeasca. Nu-mi pasa. Ei, imi pasa ca mesajul pe care il scriu sa fie limpede, sa fie formulat in termeni logici si, in acelasi timp, sa fie facut astfel incat sa mearga la inima cititorului", a spus Sora.

El a transmis copiilor "sa fie la fel de buni elevi, pe cum sunt buni sportivi". "Ei trebuie sa-si cultive mintea si corpul, sa fie 'Mens Sana In Corpore Sano', cum spuneau stramosii nostri", a spus Sora.

Filosoful considera ca disciplina din sport poate fi aplicata in viata de zi cu zi, iar educatia ne poate ajuta "sa stim sa imbinam cu forta fizica inteligenta".