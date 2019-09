Robert Negoita, primarul sectorului 3, sustine ca premierul Viorica Dancila este o persoana ”slaba” si fara calitati, insa, cu toate acestea, a reusit sa se impuna in Senat, ”singura contra unei armate de opozanti”.



"Asadar, alegerea dlui Teodor Melescanu puncteaza o victorie pentru doamna Viorica Vasilica Dancila. Practic, singura contra unei armate de opozanti doamna Viorica Vasilica a reusit sa isi impuna “omul” pe cea de-a doua functie din Stat. Abil, am putea crede. Dar nu este vorba doar de atat, fiindca lucrurile trebuie privite in profunzime. Si aici apare ingrijorarea.

Am fost si eu parlamentar, dar nici nu e nevoie sa fi fost senator sau deputat, ca sa ne dam seama ca oamenii au tendinta de a se alia cu cei care au sanse sa castige ceva. Ce ne spune asta? Ca doamna Premier Viorica Vasilica Dancila este 100% potrivita pentru functiile pe care le detine si pentru cea la care aspira? Ca este liderul mult asteptat al unui partid care si-a pierdut atat directia, cat si multi dintre oamenii de baza, capabili, in favoarea unor executanti buni la memorat ceea ce au de spus? Ca opozitia se joaca de-a opozitia riscand in acest joc stabilitatea si mai ales viitorul economic al unei tari in care deja se resimt numeroase probleme? Ca declaratiile vitejesti se fac doar de fatada si ca, de fapt, toata lumea vrea sa mai tragem un pic de timp si vedem ce o mai fi?

Oricare ar fi raspunsul, pe mine personal, situatia actuala ma ingrijoreaza. La fel si actuala clasa politica. Si, sincer, daca nu ar fi ceva real, poate ne-am putea si amuza. Poate ni s-ar parea hilara situatia unor personaje, poate am rade cu pofta de comedia creata de unele evenimente, poate am savura jocul destul de simplist. Dar, nu, nu e o piesa de teatru. Este realitatea si este in joc, asa cum am spus mai devreme, viitorul tarii noastre. Pacat! Dar nu e inca tarziu...

Parerea mea despre doamna Viorica Vasilica Dancila o stiti. O persoana slaba si fara acele calitati care sa o recomande pentru pozitiile pe care le ocupa. Cat de slabi sa fie cei din opozitie de au fost batuti de doamna Viorica Vasilica?", a scris Negoita pe Facebook, dupa ce Teodor Melescanu a fost ales presedinte al Senatului.