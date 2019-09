Parintii tanarului in varsta de 25 de ani care si-a pierdut viata in accidentul provocat de Mario Iorgulescu au facut primele declaratii.



"Acest baiat mi-a ucis copilul. S-a dat jos din masina, a cazut in genunchi si l-au ridicat doi baieti. Baiatul asta era constient! Baietii care l-au vazut cred ca, drogat nu pot sa spun exact, dar baut era sigur", a spus mama baiatului, citata de libertatea.ro.

"Mario Iorgulescu venea de la Targoviste cu o viteza aproape de 300km/h, in momentul impactului persoana care au ajuns primii au zis ca acum era blocat la 245 km/h. Soferul se spune ca era baut, drogat la viteza aia nu stiu ce om poate sa conduca decat un om care nu e intreg la minte probabil. Fiul meu se apropia de semafor, semaforul era rosu, iar el era in oprire in aproapierea semaforului. In urma lui la 100 de metri era o alta masina care a vazut impactul real, unii din prietenii lui in spate. Mi-au trebuit doua ore sa merg sa-l vad. Mi-a fost frica sa merg sa-l vad. Nu stiam cum arata dupa acel impact", a spus si tatal tanarului decedat pe soseaua Chitilei.