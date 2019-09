O maimuta a fost vazuta pe gardul unei case din sectorul 5 din Capitala.



Proprietara in curtea careia a sarit animalul a apelat numarul de urgenta 112 pentru a anunta incidentul. Au fost chemati jandarmii, insa pana la acest moment nu s-a reusit capturarea animalului.

La fata locului s-a deplasat si o echipa de la Protectia Animalelor.

Tudor Ionescu, consilier general in Primaria Capitalei, sustine ca maimuta ar apartine unui barbat din sectorul 5. Initial, din curtea acestuia au scapat trei maimute, insa doua au fost prinse, noteaza europafm.ro.

"Vorbim de o situatie care mi-a fost adusa si mie la cunostinta. Trei astfel de maimute au scapat din curtea unui cetatean al Sectorului 5. Doua dintre ele au fost recuperate de proprietar, urmand ca cea de-a treia sa fie prinsa. Detinerea de animale exotice e interzisa in Romania, nu putem detine astfel de animale pentru ca ele nu traiesc in Europa. Capturarea lor se face tinand cont de bunastarea lor. Pentru o maimuta, o tranchilizare, ca in cazul unui caine, nu ar avea acelasi efect. Trebuie o interventie specializata. Daca va fi capturata, dupa ce ii vor fi facute analizele, ea poate ajunge la Gradina Zoologica Bucuresti, care are capacitatea de a gestiona un astfel de animal", a declarat el, potrivit antena3.ro.