La sediul Primariei Municipiului Bucuresti, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat toti factorii responsabili cu implementarea planului privind combaterea ambroziei in Bucuresti.

"Avem doar declarati 500.000 de romani alergici la ambrozie, dar numarul poate fi mai mare pentru ca unele persoane poate se trateaza acasa sau nu si-au descoperit aceasta alergie si considera ca doar trec printr-o perioada de raceala. Avand in vedere ca fenomenul ia amploare, cred ca si autoritatile trebuie sa se adapteze acestei situatii si sa vina cu masuri suplimentare.

Dupa actiunea in teren, si anume curatarea terenurilor care ne apartin, pentru ca e obligatia proprietarilor de a-si curata suprafetele de buruieni si, in special, de ambrozie. Putem direct sa propunem si sa si adoptam masura ca, la inceputul sezonului cald, in momentul identificarii acestor terenuri pe care creste ambrozia, sa aplice direct cuantumul maxim prevazut de lege al amenzilor pentru aceste tipuri de contraventie. Pentru persoanele fizice este un minim de 750 de lei si un maximum de 5.000 de lei. Somatie, notificare si direct amenda. Pentru persoane juridice, avem un minim de 5.000 de lei si un maximum de 20.000 de lei”, a declarat primarul Capitalei, potrivit antena3.ro.