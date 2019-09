Alexandru Cumpanasu, unchiul Alecandrei Macesanu, sustine ca este atacat constant, scopul fiind slabirea increderii populatiei in el. In egala masura, candidatul la prezidentiale a anuntat ca a luat decizia de a nu mai citi nicio stire negativa la adresa sa.



"Dragi romani, sistemul isteric reactioneaza disperat. Isi foloseste toate resursele pentru a se bate cu un singur om: eu. Nu avem campanie, toti candidatii sunt pe blat, iar singurul atacat in ultimele saptamani sunt eu.

Barna spune ca-l voteaza pe Iohannis, Dancila este pe blat cu Iohannis, Ponta prin domnul Diaconu nu vrea decat sa rupa de la Dancila si sa preia PSD. Mai fratilor cu Iohannis se lupta cineva? Sau toata campania este despre Alexandru Cumpanasu - un independent care inca nu se stie daca va strange semnaturile?

De frica pierderii de popularitate, jivinele din politica isi folosesc instrumentele din diverse zone ale presei care deodata dupa anuntarea intentiei de a candida nu mai sunt baiatul bun de pana atunci, ci dracul gol. Aceleasi zone media (nu multe pentru a fi corecti).

Intrebare: Daca nu candidam mai eram atacat? Nu. Daca eram cantitate neglijabila ca multi alti candidati mai eram subiect? Nu. Daca la incredere nu eram la nivelul lui Iohannis mai eram atacat? Nu. Prin urmare acum avem un CARTEL POLITICO - MEDIATIC care are un singur scop: slabirea increderii populatiei in mine. Doar ca surpriza: poporul nu este prost! Vede si simte toate aceste atacuri ca nefiresti...si cand nu ai un partid in spate isi dau seama ca esti un imens pericol real pentru actualul sistem.

De aceea am luat o decizie radicala pentru mine si sanatatea mea: nu voi mai citi nici o stire, nici o postare negativa la adresa mea. Nu voi mai da niciun punct de vedere la nimeni in afara de sustinatorii mei si oamenii de buna credinta. Ma voi concentra pe ce trebuie sa fac. Dimpotriva, ii rog sa ma atace in campanii isterice si furibunde pe toti membrii acestui cartel. Mi-am dat seama ca ma ajuta foarte mult!", a scris Cumpanasu pe Facebook.