Tribunalul Bucuresti a inceput audierile in dosarul Belina, in care Sevil Shhaideh, fost secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, este acuzata de abuz in serviciu.





La inceputul procesului, avocatul care il apara pe Adrian Ionut Gadea, fost presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a cerut ca instanta sa admita ca proba la dosar o cercetare la fata locului unde se gaseste Insula Belina si Bratul Pavel, sustinand ca de fapt acolo este doar "o balta" de crestere a pestelui si nu un brat al Dunarii, asa cum sustine DNA, unul din argumente fiind ca "pe acolo nu trec vapoare".

"Domnule presedinte, va solicit o proba atipica in penal - o cercetare locala. Din rechizitoriu, amplificat de presa, se acrediteaza ideea ca un brat al Dunarii si o insula au fost inchiriate catre societatea Tel Drum. Vreau o cercetare locala, sa realizati ce este acolo - o balta pentru cresterea pestelui. Din rechizitoriu emana ideea ca Tel Drum a preluat Bratul Pavel si Insula Belina, dar Tel Drum detine doar 10 la suta din ce este acolo. Rechizitoriul sustine ca prin aceasta Hotarare de Guvern s-a creat un avantaj pentru societatea Tel Drum. Inainte de HG, Tel Drum avea doua contracte cu Apele Romane, ceea ce are si acum. Una e sa ai 10 la suta si sa nu te intrebe nimeni nimic si alta e sa fie un loc public. HG se refera la ce urma sa se amenajeze pe restul de 90 la suta. Acolo e o balta care poate sa fie orice. Rechizitoriul DNA spune ca e o albie minora pe unde curge Dunarea. Pe teoria asta, orice balta e albie minora a Dunarii, ceea ce este fals. Pe acolo nu trec vapoare. Fata de tot tam-tamul din presa, trebuie sa vedeti ce este acolo si veti cantari altfel dosarul", a spus avocatul.

Si avocata Flavia Teodosiu, care o reprezinta pe Sevil Shhaideh, a anuntat ca va cere efectuarea unei expertize la fata locului, insa solicitarea ei va fi discutata la un alt termen al procesului.

Prima care a dat o declaratie in dosar a fost Rodica Gusa, asistent registrator la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alexandria, urmata de Mariana Sanda Gheorghiu, asistent registrator principal la aceeasi institutie.

Una din acuzatiile DNA se refera la faptul ca cele doua functionare, sub pretextul indreptarii unei erori materiale, au intocmit si semnat acte pe baza carora sa fie radiate notarile privind incheierea unor contracte prin care compania Tel Drum inchiriase suprafete din Insula Belina si Bratul Pavel.

Audiata in fata instantei, Rodica Gusa a spus ca un reprezentant al companiei Tel Drum a depus o cerere, prin care solicita suspendarea unor contracte incheiate de societate cu statul roman pentru insula Belina, insa a "uitat" sa solutioneze cererea, dupa care a facut radierea din cartea funciara, pentru ca a crezut ca este o "eroare".

"Vreau sa fac o mentiune. De multe ori, cand avem adrese de radieri, se intampla sa uitam sa radiem. La Biroul de Cadastru apareau multe erori. Erau cazuri, de exemplu cand de la banci se cereau radieri, insa tehnic omiteam sa facem radierea din cauza grabei. Analizand ce s-a intamplat, inteleg ca s-a prezentat cineva de la firma Tel Drum si si-a exprimat nemultumirea ca nu s-a facut radierea. Eu nu am apasat pe butonul de radiere. Pentru fiecare radiere faceam o poveste, o explicatie si apoi tehnic faceam radierea. Am avut ferma convingerea ca este una din situatiile in care am omis si trebuie o indreptare de eroare", a declarat Rodica Gusa.

Ea a repetat de mai multe ori ca la Biroul de Cadastru din Alexandria era un volum mare de munca si rezolvarea cererilor dura mai multe zile, insa nu a putut explica de ce pe data de 13 septembrie 2013 a solutionat in 30 de minute cererea de radiere depusa de societatea Tel Drum.

La randul ei, Mariana Sanda Gheorghiu a spus ca eroarea privind radierea ceruta de societatea Tel Drum a aparut din cauza volumului mare de munca.

Sevil Shhaideh, la data faptelor secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), a fost trimisa in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul "Belina", fiind acuzata de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, scrie Agerpres.

In acelasi dosar au mai fost trimisi in judecata Adrian Ionut Gadea, la data faptelor presedinte al CJ Teleorman; Ionela Stoian (fosta Vasile), director in cadrul MDRAP la data faptelor; Mariana Sanda Gheorghiu, asistent registrator principal in cadrul Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alexandria; Rodica Gusa, asistent registrator la acelasi birou.

Procurorii sustin ca in anul 2013, prin actiunea concertata a unor persoane cu functii publice, parti din insula Belina si bratul Pavel, situate in albia minora a Dunarii, au trecut ilegal din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea CJ Teleorman, iar dupa doar cateva zile cele doua proprietati, cu suprafata de 278,78 de hectare si, respectiv, 45 de hectare, au fost inchiriate tot ilegal firmei Tel Drum, pentru realizarea transferului de proprietate fiind adoptata HG 943/2013, act cu caracter individual prin care au fost incalcate o serie de dispozitii legale.

Potrivit anchetatorilor, Insula Belina si Bratul Pavel, fiind situate in albia minora a Dunarii, fac parte din domeniul public al statului prin efectul legii si al Constitutiei, astfel ca nu puteau fi trecute in proprietatea unui consiliu judetean prin hotarare de guvern, ci doar prin lege.