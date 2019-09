Bunica Sofia, in varsta de 83 de ani, este cel mai in varsta angajat al Inspectoratului Scolar Gorj. Acesta lucreaza ca femeie de serviciu la o gradinita din localitatea Leurda dupa ce, in urma cu cateva luni, a fost concediata.



De 40 de ani, Sofia Chitoran isi incepe programul de lucru la Gradinita cu Program Normal Leurda din orasul Motru, in fiecare dimineata, inainte de ora 7:00 si are un contract de 2 ore pe zi, potrivit site-ului gandul.info.

La sfarsitul lunii mai, bunica Sofia a fost concediata, dupa ce povestea sa a ajuns in presa. Din cauza indignarii comunitatii, batrana a fost reangajata la scurt timp.

"Am 41 de ani de cand sunt la gradinita aceasta. Eu ma simt bine si sunt inca in putere. Imi doresc sa vin in continuare si sa am grija de gradinita, pentru ca imi sunt dragi copiii. Si acasa fac treaba. Mulg vaca, pregatesc mancarea, pentru ca am un copil bolnav (...) Am muncit toata viata (...) Si in vacanta merg la gradinita. Mai fac curat prin curte, nu pot sa stau asa. Trebuie sa dau cu sapa la flori, sa fie frumos pe afara", a declarat batrana de 83 de ani, potrivit site-ului click.ro.

Rudele sale au ajutat-o sa faca o curatenie generala la gradinita in care este nerabdatoare sa se intoarca, dupa ce obtine avizul medicilor.

"Ramane la gradinita. A facut curatenie acolo, au ajutat-o sotia si soacra mea. Au scuturat covoarele, au sters geamurile. Trebuie sa mearga si la doctor in octombrie, sa obtina avizul", a spus fiul batranei, Eugen Chitoran.

Sofia Chitoran spune ca micutii vor fi asteptati la gradinita in cele mai bune conditii: "Sigur ca raman la gradinita. Am facut curatenie, am facut tot, toata curatenia. Mai am un pic de iarba de cosit in spate, totul e pregatit. Astept sa vina copiii si sa incepem gradinita. Sunt nerabdatoare, sigur ca da! O sa merg si la medic, in octombrie, sper sa ma lase sa raman alaturi de copii".

Inspectorul scolar general al ISJ Gorj, Marcela Mrejeru sustine ca bunica Sofia, asa cum este alintata de copii, este un exemplu pentru tineri: "Eu o invidiez, pentru ca are atata putere de munca si o voi sustine permanent, pentru ca este un exemplu pentru tinerii care refuza sa munceasca si care asteapta ajutoarele sociale. Pentru mine, chiar este un model. O voi sustine atata cat se poate si cat pot eu institutional. Sunt convinsa ca a facut curatenie, mi-a spus doamna, e in ordine, stiu lucrurile astea, numai ca trebuie sa mearga la prelungire, atunci o sa vedem, este si in functie de varsta, de ceea ce decid medicii. Este un om pentru care am toata stima si respectul, poate fi un model pentru tinerii care asteapta ajutoare sociale si considera ca munca este degradanta".