Cersetorii din Arad care nu isi platesc amenzile repetate primite de la autoritati vor fi obligati sa presteze munca in folosul comunitatii, urmand ca Primaria, prin Directia Venituri, sa sesizeze instantele de judecata pentru a dispune inlocuirea amenzii contraventionale cu o astfel de prestatie, direct proportionala cu suma datorata.





Reprezentantii Politiei Locale Arad au anuntat, luni, ca vor actiona, impreuna cu Primaria, "pentru cresterea eficientei amenzilor contraventionale" aplicate cersetorilor.

"Se are in vedere recuperarea debitelor restante provenite din procesele-verbale intocmite de politistii locali persoanelor care nu detin bunuri ce ar putea fi executate silit. In aceste cazuri, Directia Venituri va sesiza instanta de judecata pentru a dispune inlocuirea amenzii contraventionale cu prestarea muncii in folosul comunitatii, direct proportionala cu suma datorata. Intr-o prima etapa, vor fi actionate in instanta persoanele insolvabile care au cumulat mai mult de zece amenzi. (...) O mare parte dintre aceste amenzi au fost aplicate pentru apelarea, in mod repetat, la mila publicului", anunta Politia Locala Arad.

Conform sursei citate, in ultimii ani, instantelor de judecata li s-a solicitat inlocuirea amenzii contraventionale cu prestarea muncii in folosul comunitatii doar pentru 57 de persoane, majoritatea dintre acestea fiind sanctionate pentru vagabondaj si tulburarea linistii publice, doar in cateva cazuri fiind vorba si de cersetori.

Pedeapsa sub forma de munca neremunerata in folosul comunitatii se va executa la obiective cu destinatie sociala, precum curatarea cimitirelor, prestare de servicii intr-un azil de batrani, repararea spitalelor, scolilor, curatarea drumurilor sau maturatul strazilor, scrie Agerpres.

"In cazul cetatenilor romani care au primit astfel de amenzi, dar au domiciliul in alte localitati, aceasta masura ar trebui pusa in practica de administratiile respective, fapt ce limiteaza semnificativ posibilitatea Primariei Municipiului Arad de a gestiona prin executare silita problema oamenilor strazii si a cersetorilor", mai arata Politia Locala.

Autoritatile considera ca efectele acestor demersuri se vor vedea peste cateva luni, mai ales in zonele cele mai frecventate de cersetori sau oameni ai strazii.