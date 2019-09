Luni pana la ora 21:00, "in judetele Timis, Arad, Bihor si Satu Mare vor fi perioade cu intensificari puternice ale vantului - rafale de peste 80...90 km/h si vijelii", arata meteorologii.

Pana marti la ora 03:00, "instabilitatea atmosferica se va accentua in Banat, Crisana, Maramures si in vestul si nord-vestul Transilvaniei. Vor fi intensificari ale vantului, vijelii, averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si izolat grindina.

Rafalele vantului vor depasi 60...75 km/h, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa de peste 20...25 l/mp si izolat 40 l/mp.

Astfel de fenomene se vor semnala dupa-amiaza si noaptea si in celelalte regiuni, dar pe arii restranse si in intervale mai scurte de timp", se arata in atentionarea cod galben.