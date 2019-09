Mama si bunicii Luizei Melencu, fata de 18 ani din comuna Diosti, judetul Dolj, care a disparut in luna aprilie si despre care Gheorghe Dinca a spus ca ar fi omorat-o, au participat, luni, la festivitatea de deschidere a noului an de invatamant la Colegiul Tehnic "C. D Nenitescu" din Craiova, unde Luiza ar fi trebuit sa inceapa scoala in clasa a XII-a.



Cazul Luizei a fost mentionat in cadrul festivitatii atat de colegi, profesori, de mama si bunicul sau, cat si de directorul Colegiului Tehnic "C. D Nenitescu", Carmen Dasoveanu, care le-a cerut tuturor sa se roage la Dumnezeu, pentru ca El are puterea de a aduce lumina in aceasta lume.

"Deschiderea unui nou an de invatamant este un moment incarcat de emotii profunde, de sperante si de bucurie, pentru ca dupa o bine meritata vacanta sunetul cristalin al clopotelului se aude din nou. Este un nou inceput si inceputul reprezinta speranta, incredere si optimism. As dori ca pentru cateva momente gandurile noastre sa se indrepte catre Luiza Melencu, eleva scolii noastre disparuta inca din aprilie 2019. Si aceste ganduri sa se ridice la cer, la Dumnezeu, caci El are puterea de a indrepta lucrurile, de a aduce lumina in aceasta lume. Sper ca totul va fi bine, ca Luiza va fi gasita, caci noi ne dorim din suflet acest lucru. Va multumesc pentru orice gand bun pe care il trimiteti catre ea", a spus Carmen Dasoveanu.

"Nimeni nu vrea sa ne dea un raspuns despre Luiza. De stiut se stie, dar nu vor sa dea raspuns. Luiza voia sa ia Bacul si sa dea si la facultate", a spus mama Luizei Melencu, potrivit Agerpres.

Bunicul Luizei Melencu a afirmat ca pentru vara aceasta fata isi propusese sa isi ia permis de conducere auto si sa isi cumpere "si o masinuta" si a acuzat autoritatile ca nu si-au facut datoria, motiv pentru trebuie sa plateasca cu puscarie. "Dar acesti nemernici care nu si-au facut datoria trebuie sa plateasca cu puscarie. Sunt oameni implicati din toate institutiile statului si cei care sunt vinovati trebuie sa plateasca. Nu aveau niciun drept acesti nemernici sa ii faca Luizei acest lucru josnic. Ii rog pe toti elevii, toti studentii sa se uneasca, sa fie uniti impotriva acestor oameni corupti. In Parlament sunt oameni mai slab pregatiti decat ei, care au avioane, masini, bani, tot ce le trebuie si nu stim ce nu le mai ajunge. Uniti-va, dragi tineri, ca numai asa ii puteti invinge. Voi sunteti prezentul, voi sunteti viitorul si daca nu luptati, nu veti castiga si in continuare acesti nemernici ne vor tavali si isi vor bate joc de noi", a spus Stelian Iordache, bunicul Luizei Melencu.

Diriginta Luizei Melencu: Reusea sa ii adune pe toti

Diriginta Luizei Melencu, Mihaela Paun, a spus ca aceasta era sefa clasei, toti colegii o iubeau si reusea sa ii adune pe toti. Profesoara a mai afirmat ca in clasa IX-a, cand a venit la scoala, Luiza venise din Italia, era timida, se temea ca nu se va integra si a locuit la camin, insa s-a adaptat imediat scolii din Romania.

"Era colega noastra, era sefa clasei, ne strangea pe toti...ne pare extrem de rau, am plans, ne uitam la televizor sa vedem daca aflam ceva despre ea si speram ca o sa apara printre noi, pentru ca o asteptam cu drag. Era cea mai vesela din clasa", a spus unul dintre colegii Luizei.

Anul acesta, Luiza este trecuta in catalog, dar pentru ca mai are teze de dat si nu i s-a incheiat situatia scolara de anul trecut, ea figureaza in clasa a XI-a.

Luiza Mihaela Melencu, de 18 ani, din comuna doljeana Diosti, a disparut la mijlocul lunii aprilie dupa ce a spus familiei ca va merge la Caracal pentru a scoate bani de la un bancomat.

Disparitia fetei a fost anchetata de DIICOT care a reunit dosarul cu cel al Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani, din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, disparuta pe 24 iulie, care a sunat pe 25 iulie la 112 solicitand ajutor deoarece a fost sechestrata, batuta si violata. In cauza a fost inculpat Gheorghe Dinca, un barbat de 66 de ani, din Caracal.

In cadrul anchetei, Gheorghe Dinca ar fi recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, de 15 ani, pe data de 25 iulie, in jurul orei 12,00, atunci cand ar fi surprins-o cu telefonul in mana si ulterior i-ar fi incinerat corpul, iar cu privire la cea de-a doua fata, Luiza Melencu, de 18 ani, procurorii au stabilit ca exista indicii ca inculpatul a savarsit acelasi gen de infractiuni. Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a afirmat pe 27 august ca nu poate fi exclusa varianta ca Luiza Melencu sa fie in viata, avand in vedere ca rezultatele testelor ADN in cazul acesteia nu au fost concludente. Intrebat daca exclude varianta ca Luiza Melencu sa fie in viata, Banila a raspuns: "Nu excludem niciuna dintre variante. Stiti foarte bine ca testele ADN in cazul victimei majore nu sunt concludente si de aceea, la momentul acesta, nu putem exclude nicio varianta"