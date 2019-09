Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost prezent, luni, la deschiderea anului scolar la Liceul Tehnologic "Marin Grigore Nastase" de la Tartasesti, judetul Dambovita, si le-a transmis elevilor ca e nevoie ca atelierele sa fie modernizate, "pentru a nu ramane in incultura tehnologica".





"Dumneavoastra va trebuie ateliere in care sa invatati, sa va conectati cu realitatea tehnologica, pentru a nu ramane in condamnare tehnica, in incultura tehnica. Pentru ca astazi, vorbim despre grapa cu coltii reglabili?! Te uiti pe teren si vezi ca avem combine, utilaje, care se conduc de la distanta. Si acesti elevi, maine studenti sau oameni de afaceri sau lucratori in agricultura performanta trebuie sa aiba indemanarea si instructia cuvenita pentru a se compatibiliza cu conditiile din agricultura", a spus Daea.

Ministrul a precizat ca liceele cu profil agricol trebuie sa intre intr-un program investitional, scrie Agerpres.

"Ministerul Agriculturii are obligatia in baza normelor juridice stabilite, sa se ocupe de liceele agricole ale tarii, acelea care au mai ramas, din nefericire putine. In urma unui ordin comun, semnat de ministerele Educatiei si Agriculturii, ca cele 58 de licee sa intre intr-un program investitional", a afirmat ministrul Petre Daea.

Acesta le-a vorbit elevilor despre necesitatea unei pregatiri adecvate tehnologiei actuale.

"Elevii de aici care doresc sa stie, sa cunoasca, sa manuiasca instrumentele cunoasterii, fie ele tehnice sau altfel, stateam si ma gandeam, ascultandu-va pe dumneavoastra si interpretand cu ochii mintii ce poate prinde un om intr-o secventa a existentei sale: aveti aceasta posibilitate aici? Raspunsul meu este ca nu pe deplin, ca v-am vazut atelierul, nu aveti dotarea necesara. Astazi este un decalaj intre dotarea tehnica din agricultura si industria alimentara si dotarea unitatilor de invatamant, care creeaza o ruptura in actul cunoasterii, motiv pentru care puteti intelege foarte usor, rapid, de ce a aparut aceasta lege extrem de importanta pentru acest sector formidabil al tarii. Agricultura Tarii Romanesti este diferita acum cu mult si superioara fata de agricultura Tarii Romanesti cu cativa ani in urma", a spus Daea.

Ministrul a subliniat ca s-au facut demersuri pentru realizarea in urmatorii ani a unui program investitional care sa cuprinda liceele tehnologice.

"Am avut colective de la Ministerul Agriculturii impreuna cu cei de la Ministerul Educatiei dandu-le ca sarcina izvorata din actul normativ de care v-am vorbit, Legea 57 si din ordinul comun, sa inventarieze la fata locului care este baza materiala de care dispun cele 58 de licee tehnologice din Romania in asa fel incat sa facem programe de investitii pentru urmatorii ani. Am aceasta secventa, astazi si vizuala, pentru ca am putut vedea la fata locului. Este nevoie de a construi", a spus Daea.

Ministrul Agriculturii a participat, luni, la deschiderea anului scolar la Liceul Tehnologic "Marin Grigore Nastase" de la Tartasesti, judetul Dambovita. Unitatea de invatamant poarta numele tatalui fostului premier Adrian Nastase.