Banat. In prima saptamana, vreme va fi calda, astfel incat, cu mici variatii, media maximelor se va mentine in jurul valorii de 28 de grade Celsius pana in data de 14 septembrie. In 15 si 16 septembrie va fi o racire, astfel ca media maximelor va scadea, apoi va creste usor si treptat pana la sfarsitul celei de a doua saptamani, cand se va ajunge la o medie de 24 - 25 de grade. Media minimelor termice va scadea in prima zi de la 17 grade grade Celsius pana in jurul a 14 grade, valoare ce se va mentine pana pe 14 septembrie. Apoi se va produce o noua scadere, in 16 si 17 septembrie, spre 8 grade, ulterior urmand o crestere usoara si treptata pana la finalul intervalului de prognoza, spre 11 grade.

Probabilitatea de aparitie a ploilor, izolat insemnate cantitativ va fi ridicata in intervalele 9-10 si 14-17 septembrie.

Crisana. Vremea va fi calda in prima saptamana, astfel ca temperaturile maxime vor creste usor, de la o medie in jur de 26 de grade Celsius, in primele doua zile, spre 28 de grade Celsius in data de 11 septembrie, urmand ca pana in 14 septembrie sa oscileze in jurul a 27 de grade. In 15 si 16 septembrie va fi o racire, astfel ca media maximelor va fi in scadere, apoi va creste usor si treptat pana la sfarsitul celei de a doua saptamani de prognoza, cand se va ajunge la o medie in jur de 24 de grade. Media minimelor termice va scadea in primele doua zile de la 16 grade pana in jurul a 13 grade, valoare ce se va mentine pana spre sfarsitul saptamanii. Se va produce o noua scadere, in 15 si 16 septembrie, spre 7 grade, ulterior aceasta medie urmand sa creasca treptat, pana la finalul intervalului, spre 10 grade Celsius. Probabilitatea de aparitie a ploilor, izolat insemnate cantitativ va fi mai ridicata in intervalele 9-10, 12-13 si 14-17 septembrie 2019.

Transilvania. In prima saptamana, vremea va fi calda, astfel incat, cu mici variatii, media maximelor se va mentine in jurul valorii de 27 de grade Celsius in data de 14 septembrie. In 15 si 16 septembrie va fi o racire, astfel ca media maximelor va scadea, apoi va creste usor si treptat pana la sfarsitul celei de a doua saptamani, cand se va ajunge la o medie in jurul a 22 de grade. Media minimelor termice se va mentine in jurul a 11 grade Celsius pana pe 15 septembrie. In 16 si 17 septembrie se va produce o scadere, spre 5 grade, ulterior urmand o crestere usoara si treptata, pana la finalul intervalului, spre 7 grade. Probabilitatea pentru aparitia ploilor, in general slabe, va fi mai ridicata in intervalul 14- 17 septembrie.

Maramures. Prima saptamana va fi caracterizata de un regim termic mai cald decat in mod obisnuit in aceasta perioada, media maximelor osciland usor in jurul a 27 de grade Celsius. In cea de a doua saptamana, dupa o racire in intervalul 15-17 septembrie se vor inregistra temperaturi maxime, in medie la nivelul regiunii, de 22 - 23 de grade, valori apropiate de cele normale. Media minimelor termice se va situa intre 12 si 14 grade pana pe 15 septembrie. Apoi, dupa o scadere, spre 6 grade in 16 si 17 septembrie, aceasta medie va oscila usor in jurul a 8 grade pana la finalul intervalului celor doua saptamani. Probabilitatea de aparitie a ploilor, izolat insemnate cantitativ va fi ridicata in intervalele 9-10 si 14-17 septembrie.

Moldova. In prima saptamana, vremea va fi calda, astfel incat, cu mici variatii, media maximelor se va mentine in jurul valorii de 27 de grade pana in data de 14 septembrie. In 15 si 16 septembrie va fi o racire, astfel ca media maximelor va scadea, apoi va creste usor si treptat pana la sfarsitul celei de a doua saptamani, cand se va ajunge la o medie regionala de 22 de grade Celsius. Media minimelor termice se va mentine in jurul a 13 grade pana pe 15 septembrie. In 16 si 17 septembrie se va produce o scadere, spre 8 grade, ulterior urmand o crestere usoara si treptata, pana la finalul celei de-a doua saptamani, spre 10 grade Celsius. Probabilitatea pentru aparitia ploilor, in general slabe va fi mai ridicata in intervalul 14-18 septembrie 2019.

Dobrogea. Vremea va fi calda in primele sase zile, cu o medie a temperaturilor maxime de 27 de grade, dupa care in intervalul 15-17 septembrie se va racori, astfel ca media va scadea spre 19 grade. Ulterior, pana pe 22 septembrie, valorile termice diurne vor creste usor si treptat, in medie, spre 23 de grade. Media minimelor termice se va situa in prima saptamana in jurul valorii de 17 grade, iar apoi va fi cuprinsa, in general, intre 12 si 14 grade Celsius, exceptand noptile de 17 si 18 septembrie, cand ea va fi mai scazuta, in jurul a 10 - 11 grade Celsius. Probabilitatea pentru aparitia ploilor, in general slabe va fi mai ridicata in intervalul 14-17 septembrie 2019.

Muntenia. Vremea va fi calda in prima saptamana, astfel incat, cu mici variatii, media maximelor se va mentine in jurul valorii de 29 de grade pana in data de 14 septembrie. In 15 si 16 septembrie va fi o racire, astfel ca media maximelor va scadea, apoi va creste usor si treptat pana la sfarsitul celei de a doua saptamani, cand se va ajunge la o medie de 25 - 26 de grade Celsius. Media minimelor termice se va mentine in jurul a 14 grade pana pe 15 septembrie. In 16 si 17 septembrie se va produce o scadere, spre 9 grade, ulterior urmand o crestere usoara si treptata, pana la finalul intervalului, spre 11 grade Celsius. Probabilitatea pentru aparitia ploilor, izolat insemnate cantitativ va fi mai ridicata in intervalul 16-17 septembrie 2019.

Oltenia. In prima saptamana, vremea va fi calda, astfel incat, cu mici variatii, media maximelor se va mentine in jurul valorii de 28 de grade pana in data de 14 septembrie. In 15 si 16 septembrie va fi o racire, astfel ca media maximelor va scadea, apoi va creste usor si treptat pana la sfarsitul celei de a doua saptamani, cand se va ajunge la o medie de 25 - 26 de grade Celsius. Media minimelor termice se va mentine in jurul a 15 grade pana pe 15 septembrie. In 16 si 17 septembrie se va produce o scadere, spre 9 grade Celsius, ulterior urmand o crestere usoara si treptata, pana la finalul intervalului, spre 11 grade.

Probabilitatea pentru aparitia ploilor, in general slabe va fi mai ridicata in intervalul 15-17 septembrie 2019.

La munte. Regimul termic va marca o scadere in intervalul 15-17 septembrie, dar pana atunci media temperaturilor maxime se va situa in jurul a 17 grade. In intervalul 18-22 septembrie se estimeaza o crestere treptata a acestei medii spre 14 grade Celsius.

Temperaturile minime vor ajunge de la valori, in medie, de 8 grade in prima saptamana, pana la 1 - 2 grade in intervalul 16-18 septembrie, urmand ca pana pe 22 septembrie aceasta medie sa creasca spre 5 grade Celsius. Probabilitatea pentru aparitia ploilor, local insemnate cantitativ va fi mai ridicata in intervalul 14-18 septembrie