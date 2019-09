In fiecare an, retailArena aduce in atentia participantilor tendintele momentului in domeniul comercial la nivel local si global. Tematica din 2019 a evenimentului , ”From emotions to experience: retail of the future”, isi propune sa sublinieze importanta crearii unei experiente complete pentru consumatori si fidelizarea lui prin intermediul unor factori emotionali, atat in mediul traditional, dar si online

Timp de doua zile, intre 23-24 octombrie, spatiul retailArena , organizat in cadrul Hotelului Sheraton, din Bucuresti, va fi unul dedicat ideilor inovatoare pentru comertul viitorului, aplicatiilor practice din strategiile de marketing sau vanzari ale unor companii importante din domeniu si analizei avantajelor unei afaceri in retailul traditional vs. comert electronic, prin intermediul unor prezentari si studii exclusive, dar si a workshop-urilor cu informatii “hands on”.

Profita acum de Oferta 1+1 Gratuit pentru bilete achizitionate in cadrul retailArena! Fie ca alegi sa cumperi un Pachet Complet Event (conferinta + workshops), individual Conferinta sau individual unul dintre Workshops, vei primi GRATUIT inca un bilet din aceeasi categorie aleasa initial.

Am pregatit pentru participanti un lineup impresionant de speakeri: Constantinos Mavrommatis (RetailZoom), Rafael Campos (VTEX), Cornel Morcov (FAN Courier), Iulian Stanciu (eMAG), Alex Bratu (JYSK), Narcis Horhoianu (Carrefour Romania), Valentin Radu (Omniconvert), Catalin Pozdarie (Hervis), Octavian Dumitrescu (CustomSoft), Denisa Apreutesei (iSense Solutions), Mihai Bonca (Brand Architects), Simina Niculita (Colliers Romania), Geanina Ghiculescu (Metro Cash&Carry Romania) sau Raluca Radu (Answear), sunt doar cativa dintre cei care vor analiza piata de retail si vor oferi sfaturi privind tendintele viitorului.

Invitatul international al evenimentului, Constantinos Mavrommatis, Chief Data Scientist RetailZoom, vorbeste despre comportamentul consumatorului si factorii care aduc succes unor oferte, in detrimentul altora.

„Consumatorii sunt acum mai exigenti in ceea ce priveste achizitiile, astfel incat ofertele trebuie sa fie legate de nevoile lor, mai degraba decat de promotiile generale. Din acest motiv, unele promotii sunt mai eficiente decat altele, chiar daca au marja similara de discount. Se pune mai mare accent pe valoarea produselor cu eticheta privata, evaluandu-le in functie de atributele lor, mai degraba decat pe numele marcii. Se produce astfel un decalaj intre valoarea efectiva si valoarea perceputa a brandului”, spune omul care a pus bazele RetailZoom, la nivel mondial.

Un alt subiect important abordat in cadrul evenimentului este managementul afacerii, iar Alex Bratu, country manager-ul JYSK Romania si Bulgaria ofera insights in acest sens:

„Un manager in retail trebuie sa coboare in magazine pentru a intelege 100% ce se intampla in compania sa, nu poate face asta din birouri sau din fata XL-urilor.

Este foarte important sa te gandesti la ce poti face tu pana sa dai vina pe factorii pe care nu ii poti controla. Eu nu cred in competitie, nu ar trebui sa ne preocupe asa de mult. Intai sa ne focusam pe ceea ce am putea face noi ca sa fim cat mai aproape de perfectiune si optimizati la maxim” , spune speakerul retailArena, care conduce o echipa de peste 1100 angajati.

retailArena se adreseaza atat marilor lanturi de retail, magazinelor online, cat si furnizorilor de servicii, specialistilor in logistica si marketing, proprietarilor de spatii comerciale si producatorilor din FMCG.

Prima zi a evenimentului, 23 octombrie, este destinata Marketingului si mecanismelor pentru fidelizarea clientilor. Vom discuta cu producatori si retaileri si vom afla ultimele noutati despre marketingul produsului si customer engagement si vom analiza cele mai noi strategii de vanzari ale unor companii importante.

In a doua zi a evenimentului, pe 24 octombrie, vom vorbi despre experienta Omnichannel, vom analiza obiceiurile de cumparare ale generatiei Z, vom discuta despre customizari, automatizari si platforme pentru retail si cum s-a schimbat si se va schimba consumatorul omnichannel.

In cadrul workshop-urilor sustinute la finalul dezbaterilor din cele doua zile, participantii vor primi sfaturi practice despre cum sa construiasca un business care sa faca performanta atat in Romania, cat si peste hotare.

Ca de fiecare data, evenimentul va fi unul interactiv, in care dialogul cu speakerii va fi incurajat, urmand a avea posibilitatea sa adresati intrebari si chiar sa discutati in privat cu acestia. In fiecare zi vor fi prezentate studii in exclusivitate, cu date relevante despre tendintele si evolutia din piata de retail, atat traditional, cat si online.

Printre companiile prezente anul acesta la retailArena 2019, se numara: VTEX, FAN Courier, Carrefour, Mastercard, Iulius Town, eMag, Metro, Enterprise Concept, Leverage, Hervis, LaDoiPasi, CustomSoft, SAP, Filip & Company, Answear, Iulius Town, Colliers si JYSK.

Contact

https://www.retailarena.ro/2019/

https://www.facebook.com/retailArena/

retailarena@internetcorp.ro

#retailArena