Spitalul Universitar de Urgenta Elias face precizari in ceea ce priveste starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, implicat duminica intr-un accident rutier, reprezentantii unitatii medicale apreciind ca acesta nu a depasit zona riscului vital si continua sa necesite ingrijiri de terapie intensiva, evolutia fiind "lent favorabila". De asemenea, un dosar penal in rem pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa a fost deschis in cazul accidentului in care a fost implicat, au declarat, pentru Agerpres , surse din Politie.

Conform acelorasi surse, lui Mario Iorgulescu i-a fost retinut permisul de conducere.

"Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1. Reamintim ca accidentul s-a petrecut in urma nerespectarii regimului legal de viteza si patrunderea acestuia pe contrasens", a informat Brigada Rutiera Bucuresti.

Mario Iorgulescu este internat la Spitalul Elias. Conform reprezentantilor unitatii medicale, acesta nu a depasit zona riscului vital si continua sa necesite ingrijiri de terapie intensiva, evolutia fiind "lent favorabila". "Evolutia pacientului Mario Iorgulescu, internat in Spitalul Elias cu diagnosticul de politraumatism prin accident rutier, este lent favorabila. El este constient, ramanand conectat la aparatele de ventilatie mecanica. Se apreciaza ca deocamdata nu a depasit zona riscului vital si continua sa necesite ingrijiri de terapie intensiva", precizeaza sursa citata.

Accidentul a avut loc duminica pe soseaua Chitilei si a fost soldat cu un mort, scrie Agerpres.

"In jurul orei 3,00, conducatorul unui autovehicul in varsta de 24 de ani care se deplasa pe soseaua Chitilei dinspre DNCB catre Pod Constanta a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, condus din sens opus de un barbat in varsta de 24 de ani. In urma impactului, ambele autovehicule au fost proiectate in afara partii carosabile, iar primul dintre ele a luat foc la motor. Din accident a rezultat decesul conducatorului aflat in al doilea autoturism, dupa manevre de resuscitare, si ranirea grava a celuilalt conducator auto, care a fost transportat la Spitalul Elias, acestuia fiindu-i recoltate probe biologice", informa Brigada Rutiera.