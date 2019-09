Comisarii desemnati se prezinta in fata comisiilor parlamentare competente in domeniile de activitate care vor intra in portofoliul lor. Fiecare comisie urmeaza sa se reuneasca ulterior pentru a-si intocmi evaluarea cu privire la cunostintele de specialitate si prestatia candidatului, fiind apoi transmisa Presedintelui Parlamentului European, conform europafm.ro.

Propunerile de comisari europeni:

Austria: Johannes Hahn

Belgia: Didier Reynders

Bulgaria: Mariya Gabriel

Croatia: Dubravka Šuica

Cipru: Stella Kyriakides

Cehia: Věra Jourová

Danemarca: Margrethe Vestager

Estonia: Kadri Simon

Finlanda: Jutta Urplainen

Franta: Sylvie Goulard

Grecia: Margaritis Schinas

Ungaria: László Trócsányi

Irlanda: Phil Hogan

Italia: Paolo Gentiloni

Letonia: Valdis Dombrovskis

Lituania: Virginijus Sinkievičius

Luxemburg: Nicolas Schmit

Malta: Helena Dalli

Olanda: Frans Timmermans

Polonia: Janusz Wojciechowski

Portugalia: Elisa Ferreira

Romania: Rovana Plumb

Slovacia: Maroš Šefčovič

Slovenia: Janez Lenarčič

Suedia: Ylva Johansson