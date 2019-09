In acest inceput de an scolar, peste 2,8 milioane de copii au fost inscrisi la scolile din Romania, un numar in scadere fata de anii trecuti, cand s-au inregistrat peste 3 milioane de elevi. Ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz, comenteaza acest lucru.

"Sunt 2,8 milioane de copii inscrisi. Asta e, avem o scadere demografica, nu putem sa controlam acest lucru. Eu sper ca anii viitori numarul de copii sa creasca si vom reveni poate la cifra de acum cativa ani de zile", a declarat Daniel Breaz, potrivit adevarul.ro. La inceputul anului scolar 2019-2020, un numar de 2.824.594 de elevi au fost inscrisi la scolile din Romania, in scadere cu 31.000 fata de anul scolar precedent, cand s-a inregistrat un numar de 3,5 milioane de copii.

