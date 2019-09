Prin inregistrarea ca alegator in strainatate, cetateanul roman cu drept de vot care se va afla in strainatate in ziua votarii, indiferent de motiv, solicita organizarea unei sectii de votare in localitatea si statul unde vrea sa voteze. Totodata, prin inregistrarea ca alegator prin corespondenta, cetateanul roman cu drept de vot, care locuieste in strainatate si detine documente valabile de sedere din partea statului respectiv, solicita transmiterea prin posta a documentelor de vot la adresa sa de corespondenta, potrivit Agerpres.

Inregistrarea pe portalul votstrainatate.ro se poate face doar in nume propriu. Orice actiune de utilizare a datelor de identitate in vederea inregistrarii online in numele altei persoane este ilegala. Faptele de acest gen, realizate cu scopul de a genera infiintarea artificiala de sectii de votare, semnifica inducerea in eroare a autoritatilor publice si pot aduce prejudicii statului roman, precizeaza AEP.

Termenul limita de inregistrare pe votstrainatate.ro este 11 septembrie

Saptamana trecuta, premierul Viorica Dancila a precizat ca a cerut AEP sa extinda termenul pentru inscrierea romanilor din strainatate in Registrul electoral, pentru a creste numarul celor care pot vota prin corespondenta.

"Am cerut conducerii Autoritatii Electorale Permanente sa extinda termenul pentru inscrierea romanilor din strainatate in Registrul electoral, astfel incat sa creasca numarul cetatenilor care pot vota prin corespondenta", a declarat Viorica Dancila.