Premierul Viorica Dancila a participat astazi la deschiderea anului scolar la Scoala Gimnaziala din Santamaria Orlea din Hunedoara. Dupa vizita, acesta a scris intr-o postare pe Facebook ca "e nevoie de maturitate, astfel incat, orice guvern ar fi la putere, sa aiba sprijinul neconditionat pentru a dezvolta educatia romaneasca".

"Am participat astazi, cu multa emotie, la deschiderea anului scolar, la Scoala Gimnaziala din Santamaria Orlea din Hunedoara, o comunitate mica, dar care merita, ca orice alt loc din Romania, oportunitati solide de educatie si dezvoltare.

Am credinta ca Romania va creste doar daca educatia va creste. Si pentru aceasta e nevoie de un consens national pe o perioada lunga intre toate formatiunile politice. E nevoie de maturitate, astfel incat, orice guvern ar fi la putere, sa aiba sprijinul neconditionat pentru a dezvolta educatia romaneasca.

Guvernul Romaniei va continua investitiile in educatie si reformarea sistemului de invatamant, asa incat sa avem un act educational modern si performant, capabil sa dea Romaniei noile generatii de tineri profesionisti.

Dragi profesori si educatori, va felicit si va multumesc pentru munca nobila si pentru lucrurile frumoase si importante pe care le faceti zilnic!

Dragi elevi, mult succes in noul an scolar! Sa nu uitati nicicand ca in educatie stau sansele voastre si viitorul Romaniei!", a scris Viorica Dancila pe Facebook.