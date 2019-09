"Copiii sub 5 trebuie integrati in liceele tehnologice pe ruta profesionala. Dupa desfiintarea scolilor profesionale in 2009 de catre Andronescu, nu e usor sa refaci si sa modernizezi peste noapte o retea scolara de invatamant profesional", se mentioneaza intr-un comunicat USR.

"Stim cu totii ca de peste doi ani si jumatate, Guvernul PSD a neglijat profund cel mai important domeniu social: Educatia. Insa, pe langa lipsa de implicare, viziune si competenta, toti ministrii numiti in fruntea Educatiei de catre PSD si ALDE au dat dovada si de iresponsabilitate si rea-vointa.

PSD nu e capabil sa numeasca un ministru care sa isi faca bine treaba. Actualul Ministru interimar, Daniel Breaz, a fost pus la conducerea educatiei ca PSD doar ca solutie de avarie. Si deciziile pe care le ia sunt la fel.

Ceea ce este ingrijorator este ca acesta a asumat o serie de decizii care vor face extrem de mult rau sistemului si vor afecta viitoarele generatii de elevi. Printre cele mai nocive decizii luate de catre ministrul culturii Daniel Breaz, rector, senator si ministru interimar la MEN, se numara introducerea posibilitatii cadrelor didactice care nu s-au prezentat la examenul de titularizare sau care nu au luat nota 5 sa se inscrie la examenele pentru suplinitori.

In acelasi timp, in aceeasi maniera iresponsabila si intempestiva, interimarul Breaz a semnat un ordin de ministru prin care elevii care au obtinut note sub 5 la Evaluarea Nationala au primit interdictia de a se inscrie la liceele teoretice. Acestia vor fi obligati sa se orienteze catre scoli profesionale, care la acest moment, data fiind lipsa de investitii in infrastructura lor, sunt inexistente in foarte multe localitati.

Iata cum, profesorii sub 5 vor putea preda in invatamant, insa elevii cu note sub 5, pe care statul i-a neglijat in tot parcursul celor 8 ani, nu vor avea voie sa mai acceada in invatamantul teoretic.

Intrebarea care se pune este: Care a fost ratiunea acestei masuri profund inechitabile , care nu respecta egalitatea de sanse si care va segrega elevii din Romania? Un raspuns pertinent nu poate exista la aceasta intrebare din moment ce, in loc sa se revalorizeze ideea de invatamant profesional, de care Romania are atat de multa nevoie, s-a recurs la o masura care va mari abandonul scolar, favorizind excluziunea si analfabetismul functional.

In calitate de profesor si deputat membra in Comisia de invatamant, atrag atentia MEN ca deciziile luate peste noapte, fara studii de impact si consultare publica, fac mai mult rau oricarui parcurs scolar al elevilor nostri, care trebuie sa fie flexibil si mai ales predictibil.

Avem un sistem de invatamant subfinantat cronic, cu schimbari haotice de conjunctura, care doar carpesc efectele si nu trateaza cauzele scaderii calitatii si echitatii din invatamantul romanesc.

USR condamna acest tip de management falimentar al MEN care trebuie sa revina asupra deciziei discriminatorii si sa ia o decizie echilibrata in spiritul egalitatii de sanse.

Elevii care au luat sub 5 la evaluarea nationala in clasa a VIII-a nu pot fi cobaii ineficientei si lipsei de echitate a ministrilor PSD !

Solicitam ferm anularea acestei decizii dezastruoase care nu aduce solutii.

In programul de guvernare, USR sprijina rutele flexibile si complementare, invatamantul profesional si orientarea profesionala timpurie a elevilor, nu dupa un esec la Evaluarea Nationala. Trebuie tratate cauzele nu efectele!

Solutiile viabile imediate sunt in functie de realitatile socio-economice diferite din fiecare judet/ regiune.