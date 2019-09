Filosoful in varsta de 102 ani, Mihai Sora, a transmis un mesaj la deschiderea anului scolar.





"Buna dimineata, copii!

Am vazut de curand un filmulet realizat undeva, intr-o scoala dintr-o alta tara… Pe un perete, la intrarea in clasa, erau desenate mai multe semne. Doamna Invatatoare ii astepta pe cei mici si, dupa semnul pe care i-l aratau pe perete – o inimioara, doua manute etc. – urmau fie o imbratisare, fie o strangere de mana, fie un simplu salut, fara atingere. Cei mai multi dintre copii alegeau inimioara… si o imbratisau pe Doamna Invatatoare. Pentru ca, da, copiii simt cel mai bine: scoala trebuie sa fie o continua imbratisare. Niciun gand, nicio materie, cat ar fi de iubita, si nici cele mai banale cunostinte nu pot fi transmise firesc, admirabil, daca gestul acestei transmiteri nu este insotit de bunavointa, de pasiunea impartasirii, de sincera, cuviincioasa si blanda imbratisare.

Figurina aceasta de lut are mai bine de doua mii de ani. A fost descoperita in Grecia, la Myrina. Nu mai distingem astazi decat vag cele doua chipuri. Vedem mana magistrului care ii arata ucenicului ceva inscris pe o tablita. Si mai vedem imbratisarea, gestul natural, gratios-protector si lesne de inteles, in ciuda trecerii timpului.

Profesorilor care isi asteapta astazi elevii le-as spune: imbratisarea voastra poate imblanzi si cel mai indaratnic dintre pusti, poate deschide minti, poate indrepta ceea ce este stramb. Imbratisarea voastra", a scris Mihai Sora pe Facebook.