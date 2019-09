Reprezentantii PNL Bucuresti afirma ca scolile din Capitala nu sunt pregatite pentru inceperea noului an scolar.



"O educatie de calitate inseamna profesori competenti dar si gestionare eficienta a infrastructurii, inclusiv punerea la dispozitie a manualelor. La debutul anului scolar 2019, in Bucuresti, nu toate unitatile de invatamant sunt puse la punct. Lipsa manualelor este imputabila Ministerului Educatiei, cel care, din incompetenta evidenta, nu gestioneaza corespunzator nici in acest an procedurile de achizitie publica. In aprilie au inceput procedurile in loc sa inceapa chiar din ianuarie, educatia devenind victima unor ambitii politice la varful PSD in numirile pe functii, in loc sa existe o preocupare reala pentru educatie, un domeniu strategic pentru dezvoltarea Romaniei.

In Capitala, reparatiile si curatenia se gestioneaza de catre Primariile conduse, de la primul sector la ultimul, de PSD. Licitatiile au fost facute in bataie de joc, lucrarile nu sunt terminate. In ultimele zile s-au facut o serie de carpeli superficiale pentru a putea deschide scolile la data de 9 septembrie. Din cauza incompetentei administratiei PSD sunt multe exemple de unitati de invatamant unde clopotelul de inceput de an nu va suna maine, ci peste o saptamana sau chiar doua, pentru ca lucrarile nu sunt gata. In aceasta situatie sunt, la nivelul municipiului Bucuresti, trei unitati de invatamant: Gradinita nr. 35, Gradinita nr. 53 si doua grupe de program normal din cadrul Scolii gimnaziale nr. 13. In primele doua unitati, cursurile vor debuta pe data de 23 septembrie, in ultima situatie, cursurile vor incepe pe 16 septembrie.

Indolenta administratiei PSD fata de educatie merge mai departe; sunt unitati scolare precum Scoala nr. 11 din centrul Capitalei, ai carei elevi vor fi mutati in alt spatiu, dupa ce, conform monitorizarii noastre, nu s-a lucrat constiincios toata vara. In sectorul 3, la Liceul Teoretic Benjamin Franklin, elevii vor incepe anul scolar printre moloz si lucrari neterminate. La Scoala nr. 32 din sectorul 2 nu sunt conditii sa se inceapa cursurile.

Sunt scoli in Bucuresti unde elevii vor invata in 3 schimburi. Desi Consiliul General si PG Firea - PSD anuntau in decembrie 2018 programul „Nicio unitate de invatamant cu program in trei schimburi”, initiativa a ramas doar o alta campanie de imagine. In realitate, nicio schimbare nu a avut loc. Numarul scolilor cu program in schimburi a crescut - de la 7 in 2017 la 11 in 2018. Si va continua sa creasca.

Investitiile in infrastructura de educatie la nivelul capitalei, sunt pentru administratia PSD la coada listei de prioritati. Rectificarile bugetare din vara au luat bani de la parinti si copii si i-au realocat pentru “panselute”. Copiii din gradinitele aglomerate nu vor avea nici anul acesta noi facilitati. 4 gradinite noi au ramas cu doar 2% din bugetul initial. Parintii carora li s-a promis after-school sunt lasati sa astepte inca un an pentru ca after-school-urile promise au ramas cu doar 10% din bugetul stabilit initial. Iar la o luna dupa ce au disparut 8.023 ron din bugetul pentru educatie, Gabriela Firea si PSD au mai gasit totusi 5000 ron pe care i-a investit in lucrari peisagistice, demonstrand inca o data care sunt prioritatile pentru PSD.

Scolile din Bucuresti nu numai ca nu lucreaza in interesul elevilor. Ba mai mult, avem exemple in care scolile sunt adevarate pericole pentru elevi si nu numai. In anul scolar 2019-2020, peste 170 de scoli, gradinite, licee si facultati se afla in cladiri cu risc seismic, potrivit raportului ISU Bucuresti. Administratia PSD pune in pericol, zi de zi, peste 38.383 de prescolari, elevi, studenti si cadre didactice care ar putea fi afectate de seism. De la riscuri majore, la riscuri mai mici, insa la fel de grave, scolile bucurestene sufera si la capitolul igiena. In scolile din Capitala Romaniei, toaletele nu au sapun si nici hartie igienica, materialele consumabile lipsesc, sunt insuficiente si, foarte grav, se livreaza pe contracte cu dedicatie. Pentru cele mai marunte achizitii, directorii de scoli se umilesc la Primarie sau trebuie sa suporte firme incompetente impuse. Sectorul 4 este cel mai graitor exemplu. Aici, primarul PSD obliga directorii de scoli sa-i ceara acordul pentru orice achizitie

Bucurestiul dispune de resurse suficiente. Din pacate banii au incaput pe mana unor incompetenti pe care, cel mai probabil, ii vom vedea maine dimineata, laudandu-se la cate o festivitate de deschidere a anului scolar 2019.

Chiar daca suntem in opozitie, nu putem sa nu fim profund ingrijorati pentru starea in care invatamantul se afla. Infrastructura in educatie este baza unei educatii de calitate, iar aceasta infrastructura a fost adusa intr-o stare deplorabila de administratia PSD. PNL Bucuresti regreta situatia in care mii de cadre didactice si zeci de mii de copii si familiile lor vor fi obligati sa lucreze si sa invete la inceputul anului scolar 2019-2010, declara Violeta Alexandru, Presedinte PNL Bucuresti. Stim ca faceti eforturi sa suportati si in acest an incompetenta administratiei. Si multumim tuturor elevilor si dascalilor, care in pofida unui sistem care doar pune piedici, aleg sa faca performanta. Va dorim un an scolar in care sa va faca placere invatatul", se arata intr-un comunicat PNL.