Un numar de 2.824.594 de elevi si copii de gradinita incep luni cursurile anului scolar 2019 - 2020.



Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei Nationale, in acest an scolar cursurile vor fi predate de un numar total de 215.289 de cadre didactice.

Durata noului an scolar va fi de 35 de saptamani de cursuri, structurate in doua semestre: semestrul I - intre 9 septembrie si 20 decembrie 2019, semestrul al II-lea - intre 13 ianuarie si 12 iunie 2020.

Pe 29 mai 2020 se vor incheia cursurile pentru clasa a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, iar pe 5 iunie pentru clasa a VIII-a.

Vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate astfel:



vacanta de iarna - 21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020



vacanta de primavara - 4 aprilie - 21 aprilie 2020



vacanta de vara - 13 iunie - data din septembrie 2020 la care vor incepe cursurile anului scolar 2020 - 2021

Clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar vor mai avea o vacanta in saptamana 26 octombrie - 3 noiembrie 2019, scrie Agerpres.

In anul scolar care incepe luni probele scrise/testele de citire din cadrul evaluarilor nationale de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfasura in intervalul 11 - 28 mai 2020.

Ca noutate, la procesul de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020 - 2021 vor participa numai elevii care au sustinut Evaluarea Nationala si a caror medie de admitere este minimum 5,00 (cinci).

"Absolventii clasei a VIII-a din seriile anterioare, care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020 - 2021 si care au participat la procesul de admitere in anii precedenti, dar nu au fost inmatriculati intr-o unitate de invatamant, se pot inscrie la procesul de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020 - 2021", precizeaza MEN.

Pe data de 10 iulie 2020 va avea loc prima repartizare computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a.

Intre 21 si 31 iulie 2020 se va desfasura a doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020 - 2021.