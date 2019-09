Un baiat in varsta de 21 de ani din Timisoara a murit in urma unui accident rutier provocat de un tanar de 22 de ani, pe un drum judetean din Timis.

Accidentul care s-a soldat cu moartea tanarului a avut loc pe drumul judetean care leaga localitatile Ohaba Lunga si Cladova, potrivit adevarul.ro.

Baiatul a traversat printr-un loc nepermis, moment in care a fost lovit din plin de masina condusa de tanarul in varsta de 22 de ani.

Un localnic, care se afla in zona cand s-a produs accidentul, a declarat ca baiatul ar fi stationat pe marginea drumului si ca isi lasase masina pe avarii. In momentul in care a vazut ca vine o masina spre el, ar fi incercat sa se fereasca, sarind in sant, dar masina condusa de tanarul in varsta de 22 de ani a fost scapata de sub control si l-a lovit din plin.

Politia nu a putut confirma insa varianta spusa de localnicul din Ohaba.