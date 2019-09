Iubitul Oanei Radu, care a fost incendiat in scara blocului din Craiova acum trei saptamani, a incetat din viata. Barbatul se afla in coma indusa, din cauza arsurilor care ii acopereau 75% din corp, potrivit libertatea.ro

Vestea a fost data de Oana Radu pe Facebook, unde a primit sute de mesaje de incurajare din partea fanilor si apropiatilor sai.

Iubitul cantaretei, Alin Mihai Suflea, a fost atacat in scara blocului sau din Craiova, in data de 13 august. Un barbat a aruncat pe el si pe mai multi trecatori din acea zona, cu cocktailuri molotov, provocandu-le arsuri grave.

Alin a fost internat la Spitalul Floreasca, unde a si murit, din cauza arsurilor grave care ii acopereau mai mult de trei sferturi din corp.

Agresorul a fost prins de catre politisti si a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Vecinii acestuia au spus ca barbatul avea probleme psihice.

"Politistii Sectiei 4 Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat arunca cu benzina intr-un bloc din Craiova, dar si pe persoanele care trec prin zona respectiva. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie, precum si luptatori SAS, care au reusit sa patrunda in apartamentul in care se afla acesta, situat la etajul doi al blocului. Cel in cauza a fost imobilizat, stabilindu-se ca este vorba despre un barbat, de 32 de ani, din Craiova", au precizat cei de la IPJ Dolj, potrivit antena3.ro.