Un barbat in varsta de 66 de ani din judetul Arges s-a inecat, sambata, in lacul Techirgiol, in zona Baile Reci.

In momentul cand autoritatile de salvare au ajuns la fata locului, barbatul era in stop cardio-respirator si nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare, acesta fiind declarat decedat, potrivit adevarul.ro. "Apelul 112 a fost in jurul orei 10:26. Unui barbat de 66 de ani, care se afla in apele lacului Techirghiol, i s-ar fi facut rau. S-a incercat resuscitarea sa timp de 1 ora, insa a fost declarat decesul. Barbatul era din Arges, se afla singur”, au declarat cei de la IPJ Constanta.

