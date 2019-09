Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sambata, la Targu Mures, ca Romania ar trebui sa depaseasca acest "clivaj etnic" in care fiecare voteaza cu etnia lui si ca intr-o Romanie civilizata, moderna si educata chestiunea etnica nu ar mai trebui sa fie de actualitate.

"Acesta este exemplul pe care USR il da, avem si romani, si maghiari intr-o perfecta si normala colaborare. Cred ca Romania ar trebui sa depaseasca acest clivaj etnic in care fiecare voteaza cu etnia lui. Pentru ca, in realitate, Romania este un stat european, un stat deschis, este un stat in care cetatenia e mai mult decat apartenenta la o minoritate sau alta, este un element de a fi european intr-o tara europeana. Si atunci eu am o asteptare, USR da acest exemplu, am avut la conducerea partidului si avem in continuare vicepresedinte de nationalitate maghiara, lucrurile acestea nu exista. Aceasta tema trebuie depasita, tinerele generatii si noile generatii dau acest exemplu si incurajez in continuare, fiind aici, in Targu Mures, si pe maghiari, si pe romani sa vina in USR, sa vina in PLUS, pentru ca de fapt trebuie sa salvam si sa reparam Romania. Intr-o Romanie civilizata, intr-o Romanie moderna, educata, (...) chestiunea etnica trebuie depasita si eu consider ca nu ar mai trebui sa fie de actualitate", a precizat Dan Barna, potrivit Agerpres.

Dan Barna, candidat al aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, s-a aflat vineri si sambata la Targu Mures pentru a strange semnaturile necesare inscrierii in cursa electorala.

"Suntem consacrati ca facem toate lucrurile real, strangem inclusiv semnaturilor in strada, semnatura cu semnatura, de la fiecare cetatean. Am fost in Moldova, Bucovina, Dobrogea, in in Transilvania. (...) Peste tot sunt romani care isi doresc schimbare. Semnaturile merg bine, am depasit 150.000, o sa depasim pragul legal de 200.000 de semnaturi, dar foarte interesanta e interactiunea cu cetatenii si de aceea merg alaturi de caravana in fiecare judet, tocmai pentru a simti pulsul acolo, in strada. Si asta ne diferentiaza. Este pentru prima data in 30 de ani cand exista o miscare politica USR si alianta USR PLUS", a aratat Dan Barna.