Cei patru sunt pusi ca suspecti in dosarul privind operatiunea de salvare a Alexandrei Macesanu.

Cristian Ovidiu Popescu, de la Parchetul Judecatoriei Caracal, este procurorul care a coordonat descinderea in casa lui Gheorghe Dinca, in data de 25 spre 26 iulie, abia la ora 6 dimineata.

Printre persoanele ajunse la audierile acestui dosar a fost si fostul sef al Politiei Olt, Nicolae Alexe, cel care a cerut ajutorul interlopilor locali.

"Procurorii din cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie au dispus, la data de 28 iulie 2019, inceperea urmaririi penale in rem, sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, in cauza privind imprejurarile in care organele de urmarire penala au actionat/nu au actionat in contextul cercetarilor care s-au desfasurat in dosarul uciderii adolescentelor din Olt", potrivit unui comunicat de presa al SIIJ remis la sfarsitul lunii iulie.