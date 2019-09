Designerul Catalin Botezatu a fost diagnosticat cu o boala rara si a fost bagat in sala de operatii in regim de urgenta.

In urma unor analize amanuntite, Catalin Botezatu a fost diagnosticat cu o tumora pe colon. Medicii din Istanbul au luat masuri imediate si l-au bagat pe designer de urgenta in sala de operatii, extirpandu-i jumatate din colon, potrivit realitatea.net.

"Operatia a durat aproximativ sase ore, timp in care i-au scos jumatate de colon si i-au facut chimioterapie hipertermica, o procedura prin care au indepartat orice risc de extindere a infectiei in organism. Catalin e la terapie intensiva acum. Acolo o sa petreaca urmatoarele ore. Medicii au spus ca operatia a fost un succes, dar acum el trebuie sa se recupereze. Din cate am inteles, Catalin este lucid si comunica cu doctorii care il supravegheaza", a declarat o persoana apropiata a lui Catalin.