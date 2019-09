Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat, vineri, ca le-a cerut diplomatilor romani de la Kabul sa revina in tara, dar acestia ''au spus ca nu vor sa isi incheie misiunea brusc''.



Intrebata intr-un interviu la DCNews daca diplomatii romani din Kabul vor fi readusi imediat in Romania, ea a mentionat ca acestia vor sa isi continue misiunea si vor ramane acolo.

"Sa stiti ca noi le-am cerut oamenilor nostri sa vina acasa, dar au spus ca nu vor sa isi incheie misiunea brusc, ei vor sa isi continue misiunea si vor ramane acolo. Diplomatii romani raman acolo. Sa stiti ca diplomatii romani sunt niste oameni deosebiti, peste tot pe unde sunt, dar acestia, care sunt in niste zone de conflict, sunt niste oameni, poate, dispusi in orice moment la fapte eroice. Isi asuma. Cand te duci intr-o zona de conflict iti asumi, practic, si astfel de situatii. Ei nu sunt cu familiile acolo. Nu sunt zone in care poti merge cu familia, nu vorbim de Paris sau de Londra, vorbim de zone de conflict si nu ar fi potrivit sa trimiti oameni cu familia acolo", a declarat Manescu.

Ministrul a mentionat ca este "foarte important ca Romania si toti aliatii sai" sa ramana acolo, pentru ca "nu putem sa lasam lumea pe mana unor teroristi", scrie Agerpres.

Ministrul de Externe a mentionat ca ambasada Romaniei la Kabul, care a fost distrusa aproape in intregime, trebuie reconstruita.

"80% este inutilizabila, acesta a fost si motivul pentru care colegii nostri au fost transferati intr-o zona sigura, intr-o baza NATO. Tot ce a fost trebuie reconstruit si securizat poate mult mai bine, acest proces va dura, pana atunci exista zone sigure in care putem sa functionam, cum este baza aceasta NATO despre care am vorbit", a aratat Ramona Manescu.