Administratia Prezidentiala a criticat, intr-un comunicat de presa, decizia luata de ministrul interimar al Educatiei Nationale, potrivit careia, copiii care obtin note sub 5 la Evaluarea Nationala, vor fi inscrisi automat la scoli profesionale.

"Guvernarea PSD continua sa faca experimente cu efecte grave asupra educatiei copiilor din Romania. Cea mai recenta masura luata de ministrul interimar al Educatiei Nationale cu privire la admiterea in licee, pentru anul scolar 2020-2021, este nu doar ingrijoratoare, ci si extrem de nociva pentru intreg sistemul de invatamant.

Ordinul emis ieri, care prevede repartizarea automata a elevilor cu note sub 5 la Evaluarea Nationala in invatamantul profesional, este un demers mai degraba segregationist, care nu tine cont de individualitatea fiecarui elev. Masura, luata din nou pe genunchi, ignora faptul ca evaluarea nationala nu este un test de aptitudini si nu reflecta nici competentele specifice fiecarui copil, nici preferintele individuale pentru o cariera ulterioara.

In loc sa creasca atractivitatea si calitatea invatamantului profesional, acest Guvern, care sufera de reformita cronica, incearca sa ascunda sub pres problema promovarii slabe la examenele nationale. Masura forteaza elevii sa mearga, fara o minima orientare si consiliere, intr-o directie care nu are poate nicio legatura cu ceea ce stiu si le place. Efectul va fi amplificarea abandonului scolar, nicidecum cresterea calitatii procesului educational.

Cu incompetenta caracteristica, aceasta guvernare se dovedeste inca o data incapabila sa rezolve problemele de fond, care genereaza, de multe ori, rezultatele slabe ale copiilor la Evaluarea Nationala, si nu tine cont de rata mare de saracie in randul copiilor din Romania sau de alti factori, precum lipsa profesorilor calificati, lipsa dotarilor ori a suportului familial. Ca si in alte cazuri, aceasta guvernare foloseste dubla masura: profesorii care au luat sub 5 la examenul de titularizare pot preda in continuare, insa elevii care au luat sub 5 nu au drept de acces la ruta care li se potriveste.

Masura luata de ministrul PSD transmite si un semnal profund gresit legat de rolul invatamantului profesional in societatea noastra. Se perpetueaza, astfel, ideea ca «la profesional» merg cei mai nepregatiti si ca aceasta ruta educationala este mai degraba o penalizare, decat o sansa de implinire.

Invatamantul profesional este esential pentru formarea viitorului Romaniei si trebuie sprijinit in demersul de a forma specialistii si meseriasii de care avem nevoie. Dar acest sprijin inseamna sa investesti resurse, sa dotezi si sa modernizezi infrastructura, sa atragi si sa formezi personalul, sa dezvolti parteneriate cu mediul privat. Guvernarea PSD nu face insa nimic din toate acestea.

Invatamantul profesional trebuie sa fie unul in care se construiesc cariere si destine, nu unul in care se ascunde esecul unui sistem de invatamant ce nu ofera sanse egale tuturor", potrivit comunicatului de presa al Administratiei Prezidentiale.