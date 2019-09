Un barbat din municipiul Iasi a fost arestat preventiv pentru viol, agresiune sexuala si rele tratamente aplicate minorilor, dupa ce in repetate randuri si-a violat sotia si si-a abuzat cei sapte copii minori.

Potrivit unui comunicat de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, in luna iulie, pe fondul consumului exagerat de alcool, barbatul si-a violat sotia, pe care anterior a amenintat-o cu un cutit, iar cel putin in perioada toamnei anului 2018 pana in luna iulie 2019, in repetate randuri, fara a se putea stabili datele, acesta a intretinut raporturi sexuale cu sotia sa, pe care o ameninta sau nu cu un cutit, in prezenta celor sapte copii minori, faptele intrunind elementele constitutive a sapte infractiuni de corupere sexuala.

"Din toamna anului 2018 pana in luna iulie 2019, fara a se putea stabili data exacta a fiecarui act material, desi era tatal copiilor si i-ar fi revenit obligatia de ingrijire, crestere si educare, i-a supus unor acte de natura sexuala, profitand de imposibilitatea lor de a-si exprima vointa, faptele intrunind elementele constitutive ale infractiunii de agresiune sexuala. (...) Inculpatul, de la nasterea fiecaruia dintre cei sapte copiii cu varste cuprinse intre 11 ani si 1 an, dar mai ales din toamna anului 2018 pana in luna iulie 2019, in mod repetat, i-a lovit, injurat, insultat, infometat, i-a obligat pe rand sa fumeze si sa consume bauturi alcoolice, i-a amenintat cu cutitul, si-a exhibat comportamentul sexual aberant, nu le-a asigurat conditiile de trai necesare si nici educatia corespunzatoare, actiuni care au pus in primejdie grava dezvoltarea fizica, intelectuala si morala a fiecaruia dintre copii, faptele intrunind elementele constitutive a sapte infractiuni de rele tratamente aplicate minorului", precizeaza sursa citata.

Inculpatul a fost supus unei expertize medico-legale psihiatrice, stabilindu-se ca acesta a avut discernamant in momentul comiterii faptelor, potrivit Agerpres.

Cauza a fost investigata impreuna cu lucratorii de politie specializati in instrumentarea cauzelor cu victime minore din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale - IPJ Iasi.