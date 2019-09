Dupa ce toata familia a primit interdictie de a mai intra in Statele Unite ale Americii, fiica lui Liviu Dragnea, care studiaza actoria la o facultate de acolo, urmeaza sa fie extradata in Romania.

Alexandra Dragnea, locuieste impreuna cu iubitul sau, Alexandru Mataev, in Statele Unite, unde tanara studiaza facultatea de actorie, potrivit libertatea.ro.

Mike Pompeo, purtatorul de cuvant al secretarului de stat american, a facut anuntul potrivit caruia familia Dragnea are interdictie de a mai intra in SUA.

Actiunile de "coruptie semnificativa", in care Liviu Dragnea a fost implicat, au cauzat primirea interdictiei a tuturor membrilor familiei, inclusiv a copiilor sai, Maria Alexandra Dragnea si Valentin Stefan Dragnea.

Liviu Dragnea a fost desemnat public drept persoana non grata in SUA, potrivit legilor americane pe baza "informatiilor credibile pe care secretarul de stat al Statelor Unite le are in privinta oficialilor guvernelor straine ca sunt implicati in fapte de coruptie".

