Un barbat, care a pretins ca este general al armatei din SUA, a pacalit o femeie in varsta de 51 de ani sa ii trimita 30.000 de euro pentru a veni din Irak la Braila. Femeia s-a imprumutat la banca pentru a-i trimite barbatului banii.

Cei doi s-au cunoscut si au corespondat prin intermediul Facebook-ului, iar presupusul general i-a spus femeii ca are nevoie de bani, pentru a se deplasa din Irak in Braila.

Braileanca a fost pacalita de individ sa se imprumute la banca, pentru a putea sa ii trimita banii prin niste intermediari ai sai, care s-au recomandat ca fiind agenti ONU, potrivit hotnews.ro.

"Pe 4 septembrie, la ora 11.00, la sediul Politiei s-a prezentat o femeie de 51 de ani, din Braila, care a sesizat faptul ca a fost inselata cu suma de 30.000 de euro. Ea a spus ca in anul 2018 a cunoscut o persoana pe Facebook care sustinea ca este general american. Femeii i-a spus ca este in Irak si ca are nevoie de bani sa vina in Romania, ca sa o viziteze. Victima a trimis banii in mai multe transe catre alte persoane care au spus ca sunt agenti ONU", a spus purtatorul de cuvant al Politiei Braila.

Acesta ste al doilea caz in care o femeie din Braila a fost pacalita sa trimita o suma foarte mare de bani, prin metoda "generalul american".