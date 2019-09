Medicul nutritionist Mihaela Bilic sustine ca perele nu ingrasa.



"Perele au fost intr-un mod nedrept acuzate ca ingrasa. Chiar daca para are o cantitate mare de fructoza, are si niste proprietati speciale: zaharul din para se absoarbe foarte lent, are o capacitate foarte ridicata de a satisface gustul de dulce.

Din acest motiv este chiar recomandata persoanelor care au diabet sau celor care tin cura de slabire tocmai pentru ca satisface gustul de dulce foarte eficient", a mentionat Mihaela Bilic, citata de realitatea.net.