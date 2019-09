Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu sustine ca Sorina Pintea vorbeste despre spitalele regionale "mintind diferit la fiecare cateva saptamani".



"Le ascult des pe doua doamne, Gabriela Firea si Sorina Pintea, vorbind despre spitale.

Gabriela Firea nu a facut absolut nimic, desi e deja de 3,5 ani in functie si a avut la dispozitie cea mai mare administratie din tara si bugete enorme. Gabriela Firea plateste insa televiziunile cu milioane de euro sa ii promoveze minciuni si fotografii din spitale fara medici si fara pacienti.

Sorina Pintea, pe de alta parte, ne vorbeste despre spitalele regionale mintind diferit la fiecare cateva saptamani altfel. Astazi ne spune ca: “am inaintat foarte mult pentru ca povestea lor a inceput in 2017” si ca “in sapte ani vom avea si spitalele regionale, exact asa cum am promis."

Oare asa au promis? Voi asa va amintiti? 7 ani?

Ai spune ca in PSD a lovit boala ciudata, una care afecteaza deopotriva barbati si femei, pesedisti peremisti, pesedisti voluntarieni sau pesedisti dancilieni.

La fiecare cativa ani, pesedistii uita ce au facut. La fiecare cateva luni, pesedistii uita ce au facut altii. La fiecare cateva zile, pesedistii uita ce au spus.

1. Sorina Pintea uita ca din 2014, cand Comisia ne-a pus pe tava bani pt. spitalele regionale, PSD nu a facut #nimic. Nici macar un rand cu sens in vreun document intern din MS.

2. Sorina Pintea uita ca terenurile pentru spitale au fost identificate deja in 2016 si acordul cu BEI a fost incheiat tot atunci, in timpul guvernului tehnocrat. Cand la MS erau in cabinetul ministrului profesionisti care vorbeau engleza. Dupa vreo 10 ani de lucru pe proiecte de investitii, inclusiv cu institutii financiare internationale precum BEI si BERD, stiam ca un proiect trebuie pregatit cum trebuie, nu cu firme de apartament sau cu de-alde Compania Nationala de Investitii, cum voiau Dragnea, Olguta si diversi functionari de la MS pe care PSD ii avea in buzunar;

3. Sorina Pintea uita si de celelalte spitale promise de PSD: de Spitalul Republican propus de Dragnea sefului UMF pt sustinerea vadita din campanie, de Spitalul Municipal promis de primarul PSD Gabriela Firea, de Spitalul de urgenta promis de primarul PSD de la S1 Dan Tudorache si multe altele promise in Bucuresti si in tara.

4. Sorina Pintea uita si de spitalele pe care Orlando impreuna cu dansa le promiteau la Craiova si Constanta... fara proiecte tehnice ci asa... pac-pac... copiate de la turci. Las mai jos citatul din Orlando ca sa vedeti in ce hal te poate aduce boala asta grava.

Boala asta de care vorbesc este atat de specifica PSD incat o putem numi #pesedita.

#Pesedita e parsiva si apare peste tot, inclusiv la oamenii care par altfel. Sufera de dansa mai toti pesedistii, dar si multi politicieni vechi. Nu e deloc imposibil sa se ia si la astia mai noi.

#Pesedita evolueaza rapid in medii cu simt critic adormit.

#Pesedita poate fi tinuta in frau de cateva mii de oameni care le deconspira minciunile.

Tratamentul #peseditei se poate aplica in Parlament, prin izolare, apoi in cabinele de vot, prin eliminarea tumorii PSD din corpul politic al Romaniei.

——————

Declaratia maestrului Eugen Orlando Teodorovici, suferind de pesedita, aici:

«Am semnat un memorandum pe 2 spitale regionale. Constanta si Craiova vor intra maine in sedinta de guvern si in acest an se va incepe constructia care sa se faca intr-un alt sistem: acord guvern-guvern. Sunt doua state, un reprezentant e maine la Bucuresti unul dintre reprezentantii acestor 2 state, Turcia, cu care se va face unul din cele doua spitale, la Constanta, regionale. Sunt spitale regionale de ultima generatie, deja construite in alte parti. Efectiv se ia proiectul tehnic, se copiaza, nu inventam noi nimic, sa nu mai pierdem timpul pe licitatii de proiecte tehnice si altele»", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.