Departamentul de Stat al SUA informeaza ca Liviu Dragnea a primit interdictie de intrare in SUA, pentru implicare in actiuni de ''coruptie semnificativa".



Interdictia ii vizaeaza si pe cei doi copii ai sai, Valentin Stefan Dragnea si Maria Alexandra Dragnea.

Potrivit dispozitiilor aplicabile ''in cazurile in care secretarul de stat are informatii credibile conform carora oficiali ai unor guverne straine au fost implicati in (fapte de) coruptie semnificativa, aceste persoane si membrii lor de familie nu sunt eligibili pentru intrare in SUA'', arata Departamentul american de Stat, potrivit aktual24.ro.

"Legea solicita de asemenea secretarului de stat sa desemneze public sau privat oficialii in astfel de situatii si pe membrii lor de familie

Actiunea de astazi transmite un semnal puternic ca SUA sunt angajate in combaterea coruptiei si in sprijinirea statului de drept in Romania", mai mentioneaza sursa citata.