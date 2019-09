Televizoarele au devenit tot mai inteligente si acum le puteti folosi pentru a urmari canale clasice, dar si pentru a viziona continut online de pe platforme de streaming precum Netflix si HBO Go. De asemenea, TV-urile sunt folosite, tot mai des, si pentru gaming pe console.



De aceea, gasirea unui televizor bun pentru toate aceste activitati a devenit tot mai complicata. Drept urmare, v-am pregatit pentru modele de televizoare care ar trebui sa se potriveasca pentru toate nevoile din prezent.

Televizoare smart pentru toate bugetele

Inainte de toate, in 2019 este necesar sa aveti un televizor smart deoarece acesta se poate conecta la internet prin Wi-Fi si astfel veti avea acces la filme si alt tip de continut online. Pasul il puteti face cu acest model LG de 80 de centimetri. Are rezolutie Full HD, este smart si-l puteti achizitiona de aici.

Acest model de Samsung cu o diagonala de 100 centimetri poate fi o optiune buna si ieftina pentru momentul in care vreti sa achizitionati un model cu o rezolutie 4K Ultra HD. Exista deja cateva televiziuni in Romania care ofera continut 4K, iar platforme ca Netflix si HBO Go au filme si seriale Ultra HD. Puteti cumpara televizorul Samsung de aici.

Daca sunteti in cautarea unui televizor atunci ar fi bine sa va ganditi la tehnologia OLED. Panourile OLED sunt apreciate pentru culorile intense afisate si pentru contrastul ridicat deoarece acestea sunt capabile sa reproduca negrul si albul pur.

Spre deosebire de ecranele LED, pixelii pot fi estomapati sau opriti individual, iar astfel se creeaza un negru intens in zonele intunecate. Astfel de televizoare sunt excelente pentru vizionarea de filme.

Daca doriti o imersiune mai mare in jocuri si in filme atunci ai putea sa alegeti un televizor OLED Philips Ambilight. LED-urile inteligente de pe marginea televizorului proiecteaza culorile de pe ecran pe pereti si in camera, iar astfel totul devine mai captivant. Poti alege acest model de 139 de centimetri ce are in acest moment o reducere de 47%.

Daca bugetul nu va permite alegerea unui televizor cu panou OLED, dar totusi ati vrea sa beneficiati de tehnologia Ambilight, atunci exista mai multe versiuni Philips Ambilight LED. Puteti cumpara acest model LED de aici.