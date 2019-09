Nutritionistul Mihaela Bilic vorbeste despre alcool si kilogramele in plus: daca ajuta sau nu la digestie; daca ingrasa sau nu.



"Ajuta sau nu alcoolul la digestie?

Cand vine vorba de alcool, putine pot sa spun din propria experienta😝 Iar teoria din cartie de nutritie nu stiu cat de mult se adevereste in practica.

Daca e sa o luam dupa teorie, alcoolul este o substanta toxica pentru orice celula vie, de la neuron la hepatocit. Tot stiinta spune ca singurul organ capabil sa metabolizeze alcoolul si sa-l elimine din organism este ficatul. Enzima responsabila de asta se numeste alcool- dehidrogenaza, iar capacitatea de secretie e determinata genetic, nu se dobandeste si nu se amelioreaza prin antrenament- deci nu rezisti mai bine la alcool daca ai mai multa practica.

Cantitatea si tipul de alcool conteaza:



vinul rosu (si doar el) poate avea efect protector cardio-vascular, dar numai atunci cand consumul este regulat si moderat (1-2 pahare/zi); asta nucinsramna ca de maine trebuie sa ne apucam cu totii de baut, ci doar ca dintre toate relele, e raul cel mai mic

digestivele cu gust amar ajuta digestia mai ales datorita amarelii, nu alcoolului (stimuleaza secretia de bila)- adica si cafeaua poate sa faca asta

vinul spumant, sampania si prosecco au cel mai bun raport intre aportul caloric si efectul anxiolitic (de inlaturare a stresului si incordarii); cu doar 80 cal si bulele din dotare, un pahar de sampanie asigura stare de bine (mai ales la )



In rest nu stiu sa explic daca si cum o tarie la inceputul mesei deschide apetitul. Cert este ca alcoolul in general, de la al 2-lea pahar in sus, face pofta de mancare. Iar obiceiul de a avea pe masa tot felul de rontaieli sarate te stimuleaza sa bei si mai mult: sarea cere apa si pe masura ce mananci, ai tot bea.

Cat despre silueta si metabolism, nu am vesti bune: alcoolul stimuleaza sinteza de grasime de rezerva, deci orice mancare 'stropita' cu alcool ingrasa mai tare. Si nu, niciodata alcoolul, indiferent cat de tare si pur ar fi, nu o sa topeasca grasimea- nici din farfurie, nici de pe solduri.

P. S. Daca voi ati descoperit ceva, mai ales din proprie experienta, spuneti-mi si mie