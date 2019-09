Fostul presedinte Traian Basescu a sustinut ca nu a stiut niciodata ca i s-ar fi alocat un nume conspirativ, mentionand ca rapoartele sale sunt semnate"capitan Traian Basescu".



"Niciodata n-am stiut ca mi s-a dat un nume conspirativ. Abia cand mi s-au dat cele doua note, colonelul Tudor mi-a zis: Semneaza Petrov. Niciodata nu mi s-a dat un nume conspirativ. Eu nu am stiut ca contrainformatiile militare reprezinta Securitatea. Eu abia dupa Revolutie am aflat de legatura contrainformatilor militare. Am crezut ca este un serviciu subordonat comandamentului fortelor navale, asa scrie si pe frontispiciu. Rapoartele mele au fost depuse la companie nu la Securitate si sunt semnate "Capitan Traian Basescu. Daca eram colaborator, trebuiau semnate tot cu Petrov. (...)

Nu exista ideea de a nu intra in contact cu strainii, ca nu stiu ce secret devoalam. N-am nicio retinere sa spun nici acum ca m-am intalnit cu cehi. CNSAS, daca m-ar fi ascultat, cred ca am fi lamurit multe lucruri", a mentionat Basescu in fata instantei de la Curtea de Apel Bucuresti, unde se judeca dosarul sau cu CNSAS.

Fostul sef de stat a mai tinut sa mentioneze ca CNSAS nu face diferenta intre plecarea din tara si parasirea navei.

"CNSAS asimileaza marinarul cu functionarul roman care pleaca in strainatate in misiune si trebuia sa raporteze. Va spuneam ca domnul colonel Tudor facea confuzia intre obligatiile elevilor de la sectia civila cu cei de la sectia militara. Noi eram educati, pregatiti sa ducem navele si sa avem relatii cu strainii", adaugat el, citat de hotnews.ro.