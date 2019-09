O femeie in varsta de 20 de ani, din Caracal, urcata cu forta intr-o masina, a fost gasita de politisti intr-un autoturism, in trafic, dupa aproximativ 10 minute de la primirea sesizarii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie (IPJ) Olt, Alexandra Dicu.





In masina in care tanara a fost urcata cu forta se mai aflau trei barbati cu varste intre 21 si 32 de ani, din Bailesti, judetul Dolj, precum si o femeie din judetul Olt.

Persoanele aflate in masina sunt audiate in prezent la sediul Politiei Caracal.

Politia a fost sesizata joi, la ora 12,50, de catre o femeie din municipiul Caracal, despre faptul ca o fata a fost luata cu forta de pe strada si urcata intr-un autoturism care a plecat in directia municipiului Slatina, scrie Agerpres.

"Imediat, politistii din cadrul IPJ Olt au desfasurat activitati specifice, astfel incat, dupa aproximativ 10 minute, acestia au identificat autoturismul in trafic, pe raza orasului Piatra Olt. In urma verificarilor a reiesit faptul ca in autoturism se aflau trei barbati, din judetul Dolj si doua femei, din judetul Olt. Una dintre femei a declarat politistilor ca a fost urcata in autoturism fara acceptul sau", a precizat Alexandra Dicu.