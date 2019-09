Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, reactioneaza in urma declaratiilor presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu tragedia din Caracal.



"Dragi romani a vorbit Iohannis! Am crezut ca dupa 8 saptamani vine si spune ca le-a gasit pe Alexandra si Luiza sau ca face urgent o CELULA DE CRIZA, ca a cerut institutiilor sa se implice mai cu forta, ceva, orice. Dar de unde...a iesit cu o declaratie politica ridicola in care NU anunta ce a facut sau face EL in cazul Caracal sau pentru combaterea clanurilor si a baronilor ci ne spune ca de vina este PSD pentru ca baronii lor sunt rai si au acaparat institutiile. Un lucru cu care EU sunt perfect de acord. Judetul Olt este un exemplu.

Ce uita domnul Iohannis sa spuna este ca pe toti premierii PSD din ultimii ani i-a numit dansul de frica sa nu fie suspendat si mai uita ceva: Pe baronii PNL, baronii ALDE, baronii USR, baronii PDL, baronii UDMR care tin la fel de ticalos precum PSD captive acele judete. Mai mult decat atat eu inteleg ca domnul Iohannis este neputincios rau. Daca nu a fost in stare in 5 ani sa protejeze romanii de clanurile acestea interlope atunci de ce mai vrea inca 5 ani?!... Si cred ca a uitat sa ne spuna de BLATUL cu PSD si Barna. Dar probabil ca nu era nevoie: fiind atat de clar ca se vede din avion.

Cu PSD nici nu mai vorbesc. Dar Barna ieri ne spune ca va vota cu Iohannis...pai ma intreb: de ce mai candideaza? Cu atat mai mult cu cat de presupune ca daca vrei sa intri in turul 2 batalia o duci cel de pe locul 1. Eu cred ca sunt doar disperati si stiu toti cine este acum pe locul 2. Si au creat un CARTEL politic. Nu care cumva sa iasa cine are sprijinul poporului", a scris Cumpanasu pe Facebook.