In noaptea de miercuri spre joi, un cetatean canadian, care era campat in zona Valea Marului din Azuga, a fost atacat de un urs. Barbatul a reusit sa sune la 112.

In ajutorul barbatului au venit o ambulanta si un echipaj de jandarmi.

"In data de 05.09.2019, in jurul orei 04.40, in urma unui apel primit prin SNUAU 112, un echipaj de interventie din cadrul detasamentului Jandarmi Sinaia/ I.J.J.Prahova a actionat in sprijinul unui cetatean canadian campat in zona Valea Marului din statiunea Azuga, care a fost atacat de un urs. Ajuns la fata locului echipajul de jandarmi a solicitat sprijinul S.A.J. Prahova, care a acordat primul ajutor persoanei in cauza, acesta refuzand internarea", au declarat cei de la IJJ Prahova, potrivit stirileprotv.ro.

La actiunea de salvare a barbatului au participat agenti din cadrul Politiei Nationale Azuga si un lucrator de la formatiunea Salvamont Azuga.