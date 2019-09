Un barbat in varsta de 20 de ani, aflat in stare de ebrietate, s-a prezentat la Compartimentul de Primire Urgente al Spitalului din Roman, prezentand dureri abdominale. La scurt timp, a aparut un alt tanar, foarte suparat, care a sarit la primul barbat cu un cutit. Participanti ai atacului au fost atat prieteni ai pacientului, cat si ai agresorului, potrivit realitatea.net

Intamplarile au fost surprinse de camerele de supraveghere ale spitalului.

"In urma incidentului, un barbat in varsta de 38 de ani a suferit un traumatism cranio-cerebral, o plaga taiata de cutit in zona scalpului parietal stang. Un alt barbat, in varsta de 39 de ani, s-a ales cu o plaga taiata de cutit, la mana stanga, fiindu-i afectate degetele I si II.

Ambii pacienti, dupa ce au fost consultati si tratati de medicii urgentisti, au plecat la domiciliu, urmand tratamentul aferent. Niciun cadru medical nu a fost ranit, dar, din cauza agitatiei, actul medical nu s-a putut desfasura in conditii optime aproximativ o ora. Mentionam ca a fost solicitat serviciul 112 pentru asigurarea climatului de liniste si ordine in incinta CPU Roman", au declarat angajatii spitalului.