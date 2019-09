CV-urile candidatilor din grupa de varsta 36-45 de ani activi pe platforma de recrutare online eJobs.ro au strans, de la inceputul anului si pana acum, aproape 3,2 milioane de vizualizari, situandu-se, astfel, in topul preferintelor angajatorilor din Romania. Sunt urmati de cei cu varsta cuprinsa intre 25 si 35 de ani, ale caror CV-uri au fost vizualizate de aproximativ 2,5 milioane de ori si de cei din categoria 18-24 (812.000 de vizualizari).



”La nivelul candidatilor, exista o perceptie generalizata potrivit careia angajatorii cauta doar oameni foarte tineri, care, fiind la inceput de drum, au asteptari ceva mai mici si care pot fi mai usor formati, de la zero. Cu toate acestea, iata ca datele arata ca anul 2019 a fost, totusi, anul specialistilor, al candidatilor maturi, cu experienta. Companiile au cautat intens oameni care sa vina cu un know-how solid pe care sa-l implementeze in companii, iar asta s-a vazut nu doar in numarul de CV-uri vizualizate, ci si intr-o crestere a numarului de joburi adresate specialistilor”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs Romania. In acest moment, sunt peste 17.500 de joburi care se adreseaza candidatilor cu nivel de experienta mediu (2-5 ani) si mare (peste 5 ani), precum si managerilor.

Urmatoarea cea mai cautata categorie este cea a candidatilor de peste 45 de ani, care au adunat, in perioada ianuarie-august 2019, aproape 390.000 de vizualizari pentru CV-urile urcate pe eJobs.ro. Domeniile cele mai cautate de acestia au fost retailul, zona de prestari servicii, constructiile, transporturile, bancile si serviciile financiare, industria alimentara si auto.

Potrivit unui comunicat remis 9am, candidatii cu varsta sub 18 ani au adunat cel mai mic numar de vizualizari – 18.500, de la inceputul anului si pana acum. Au fost, de altfel, si cei care au aplicat cel mai putin, pentru aceasta categorie de varsta fiind inregistrat un numar de aproape 54.000 de aplicari in primele 8 luni ale anului.

Campioni la aplicari au fost cei cu varsta cuprinsa intre 36 si 45 de ani (4,9 milioane de aplicari) si cei intre 25 si 35 de ani (3,7 milioane). Candidatii de peste 45 de ani au avut 615.000 de aplicari. In total, in perioada ianuarie-august 2019 au fost inregistrate peste 5,5 milioane de aplicari, cu 100.000 mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut.