Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului Alessandrescu-Rusescu (INSMC) anunta un proiect amplu de renovare, utilare si echipare a Spitalului de Pediatrie.



Prin crearea unui spatiu nou dedicat triajului, prin renovarea, utilarea si echiparea completa a CPU conform standardelor actuale in domeniu se doreste eficientizarea acordarii de ingrijiri medicale copiilor cu afectiuni acute care trec pragul institutiei, punandu-se la dispozitia cadrelor medicale toate resursele pentru o interventie rapida in cazurile cu care se confrunta zilnic.

Proiectul presupune renovarea, utilarea si echiparea completa a Compartimentului de Primiri Urgente (CPU) al Spitalului de Pediatrie din cadrul INSMC. Acesta include:



lucrari de reparatie si inlocuire de placaje, pardoseli, pereti, usi, ferestre, etc.;



lucrari pentru reabilitarea si inlocuirea instalatiei de apa, electricitate;



dotarea cu echipamente electronice (ecograf, monitoare, laptopuri, instrumente chirurgicale, etc.).

Costurile totale ale investitiei se vor ridica la aproximativ 100.000 de euro.

INSMC este cunoscuta ca fiind una dintre unitatile care ofera asistenta medicala de zi si de noapte in unitati spitalicesti si ambulatorii, precum si ca unitate de invatamant medical superior in domenii precum obstetrica-ginecologie, neonatologie si pediatrie.

Echipa de elita este formata din profesori si medici specialisti cu vasta experienta, activ implicata in elaborarea strategiilor Ministerului Sanatatii privind Programele Nationale de Profilaxie, avand colaborari cu institute de cercetare in domeniul realizarii de medicamente si de produse alimentare. Imbinarea experientei profesionale si a tehnologiei inovative au contribuit la cresterea calitatii serviciilor si a asistentei medicale a institutului, evolutia fiind vizibila prin prisma performantelor inregistrate in ultimii ani.

INSMC are o experienta de 20 de ani in screening neonatal si de 40 de ani in cercetari in domeniul nutritiei copilului si a femeii gravide.

Orice companie poate ajuta la renovare printr-o sponsorizare. Pentru detalii poate fi contactat Bogdan Stefanescu, purtator de Cuvant Institutul National Pentru Protectia Mamei si Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, Bulevardul Lacul Tei nr.120, Sector 2 Bucuresti, Mobil - 0744347080